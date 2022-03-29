https://arabic.sputniknews.com/20220329/انخفاض-الأصول-الأجنبية-لدى-السعودية-إلى-أدنى-مستوياتها-منذ-2010-1060618457.html

انخفاض الأصول الأجنبية لدى السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ 2010

انخفاض الأصول الأجنبية لدى السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ 2010

انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى السعودية للشهر الثالث على التوالي في فبراير/ شباط، في حين تنتظر الحكومة مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط لتحويلها إلى... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T15:33+0000

2022-03-29T15:33+0000

2022-03-29T15:33+0000

أسعار النفط اليوم

أخبار السعودية اليوم

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وتراجع صافي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي بنسبة 1.2% إلى نحو 424 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".ومع ذلك، فإن ارتفاعات وانخفاضات الأصول استقرت ضمن نفس النمط منذ التحول إلى توزيعات الأرباح ربع السنوية لشركة "أرامكو" في أواخر عام 2019.ومن المتوقع دفع توزيعات الأرباح القادمة للشركة يوم الخميس، وينبغي أن تنعكس في بيانات البنك المركزي عن مارس/ آذار والتي تصدر الشهر المقبل.دفعت "أرامكو" ما مجموعه 149 مليار دولار للحكومة السعودية العام الماضي، مقسمة بين أرباح الأسهم والإتاوات والضرائب، ارتفاعا من 110 مليارات دولار في عام 2020.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/تقرير-السعودية-قد-ترفع-أسعار-النفط-إلى-مستوى-غير-مسبوق-1060615885.html

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أسعار النفط اليوم, أخبار السعودية اليوم