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https://arabic.sputniknews.com/20220329/انخفاض-الأصول-الأجنبية-لدى-السعودية-إلى-أدنى-مستوياتها-منذ-2010-1060618457.html
انخفاض الأصول الأجنبية لدى السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ 2010
انخفاض الأصول الأجنبية لدى السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ 2010
انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى السعودية للشهر الثالث على التوالي في فبراير/ شباط، في حين تنتظر الحكومة مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط لتحويلها إلى... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T15:33+0000
2022-03-29T15:33+0000
أسعار النفط اليوم
أخبار السعودية اليوم
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وتراجع صافي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي بنسبة 1.2% إلى نحو 424 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".ومع ذلك، فإن ارتفاعات وانخفاضات الأصول استقرت ضمن نفس النمط منذ التحول إلى توزيعات الأرباح ربع السنوية لشركة "أرامكو" في أواخر عام 2019.ومن المتوقع دفع توزيعات الأرباح القادمة للشركة يوم الخميس، وينبغي أن تنعكس في بيانات البنك المركزي عن مارس/ آذار والتي تصدر الشهر المقبل.دفعت "أرامكو" ما مجموعه 149 مليار دولار للحكومة السعودية العام الماضي، مقسمة بين أرباح الأسهم والإتاوات والضرائب، ارتفاعا من 110 مليارات دولار في عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/تقرير-السعودية-قد-ترفع-أسعار-النفط-إلى-مستوى-غير-مسبوق-1060615885.html
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أسعار النفط اليوم, أخبار السعودية اليوم

انخفاض الأصول الأجنبية لدى السعودية إلى أدنى مستوياتها منذ 2010

15:33 GMT 29.03.2022
© REUTERS / Faisal Al Nasserالريال السعودي
الريال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Faisal Al Nasser
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انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى السعودية للشهر الثالث على التوالي في فبراير/ شباط، في حين تنتظر الحكومة مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط لتحويلها إلى احتياطياتها.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي بنسبة 1.2% إلى نحو 424 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".
ومع ذلك، فإن ارتفاعات وانخفاضات الأصول استقرت ضمن نفس النمط منذ التحول إلى توزيعات الأرباح ربع السنوية لشركة "أرامكو" في أواخر عام 2019.
أرامكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
تقرير: السعودية قد ترفع أسعار النفط إلى مستوى غير مسبوق
15:03 GMT
ومن المتوقع دفع توزيعات الأرباح القادمة للشركة يوم الخميس، وينبغي أن تنعكس في بيانات البنك المركزي عن مارس/ آذار والتي تصدر الشهر المقبل.
دفعت "أرامكو" ما مجموعه 149 مليار دولار للحكومة السعودية العام الماضي، مقسمة بين أرباح الأسهم والإتاوات والضرائب، ارتفاعا من 110 مليارات دولار في عام 2020.
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