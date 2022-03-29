https://arabic.sputniknews.com/20220329/انطلاق-مناورات-إيمكس-2022-بمشاركة-إيران-والهند-والدول-المطلة-على-المحيط-الهندي-1060610080.html

انطلاق مناورات "إيمكس 2022" بمشاركة إيران والهند والدول المطلة على المحيط الهندي

انطلاق مناورات "إيمكس 2022" بمشاركة إيران والهند والدول المطلة على المحيط الهندي

انطلقت المناورات البحرية المركبة "إيمكس 2022" بمشاركة القوات البحرية لدول الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند وبنغلاديش والدول الأخرى المطلة على المحيط... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T13:22+0000

2022-03-29T13:22+0000

2022-03-29T13:22+0000

أخبار إيران

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وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، "بدأت هذه المناورات، التي تشارك فيها إيران بالمدمرة "دنا"، والهند وبنغلاديش والدول الأخرى المطلة على المحيط الهندي، فجر اليوم في ميناء "غوا" بالهند بعد عقد اجتماعات تنسيقية وورشات تدريبية وتفقد السفن الحربية المشاركة.وقال قائد المجموعة الإيرانية الموفدة من قبل البحرية الإيرانية العقيد بحري فرهاد فتاحي، إن "مناورات "آيمكس 2022" تقام في إطار مرحلتين؛ ساحلية وبحرية، مشيرا إلى أن "القوة البحرية للجيش الإيراني تشارك للأهداف الإنسانية والتعاون التدريبي وتبادل خبرات الملاحة البحرية والعلوم البحرية".ونوه إلى أن الدول المراقبة للمناورات هي؛ استرالیا، موزمبيق، عمان، قطر، سنغافورة، سریلانكا، الامارات، بريطانيا، موریس، بنغلاديش، المالدیف، فرنسا، تایلندا، اندونيسيا، وقال: إن "المناورات تقام على بعد 40 ميلا من ميناء "غوا" ولمسافة 100 ميل في البحر"وأكد العقيد بحري فتاحي، في ختام كلمته أن "القوة البحرية الإيرانية تحولت اليوم إلى قوة حاسمة".

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