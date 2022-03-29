https://arabic.sputniknews.com/20220329/انطلاق-مناورات-إيمكس-2022-بمشاركة-إيران-والهند-والدول-المطلة-على-المحيط-الهندي-1060610080.html
انطلاق مناورات "إيمكس 2022" بمشاركة إيران والهند والدول المطلة على المحيط الهندي
انطلاق مناورات "إيمكس 2022" بمشاركة إيران والهند والدول المطلة على المحيط الهندي
انطلقت المناورات البحرية المركبة "إيمكس 2022" بمشاركة القوات البحرية لدول الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند وبنغلاديش والدول الأخرى المطلة على المحيط... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T13:22+0000
2022-03-29T13:22+0000
2022-03-29T13:22+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054472859_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_e0d5d1fcb1d941cdfb5513fc9b135409.jpg
وحسب وكالة تسنيم الإيرانية، "بدأت هذه المناورات، التي تشارك فيها إيران بالمدمرة "دنا"، والهند وبنغلاديش والدول الأخرى المطلة على المحيط الهندي، فجر اليوم في ميناء "غوا" بالهند بعد عقد اجتماعات تنسيقية وورشات تدريبية وتفقد السفن الحربية المشاركة.وقال قائد المجموعة الإيرانية الموفدة من قبل البحرية الإيرانية العقيد بحري فرهاد فتاحي، إن "مناورات "آيمكس 2022" تقام في إطار مرحلتين؛ ساحلية وبحرية، مشيرا إلى أن "القوة البحرية للجيش الإيراني تشارك للأهداف الإنسانية والتعاون التدريبي وتبادل خبرات الملاحة البحرية والعلوم البحرية".ونوه إلى أن الدول المراقبة للمناورات هي؛ استرالیا، موزمبيق، عمان، قطر، سنغافورة، سریلانكا، الامارات، بريطانيا، موریس، بنغلاديش، المالدیف، فرنسا، تایلندا، اندونيسيا، وقال: إن "المناورات تقام على بعد 40 ميلا من ميناء "غوا" ولمسافة 100 ميل في البحر"وأكد العقيد بحري فتاحي، في ختام كلمته أن "القوة البحرية الإيرانية تحولت اليوم إلى قوة حاسمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220318/قائد-القوة-البحرية-الإيرانية-لا-نسمح-للعدو-بتمرير-أي-من-مخططاته-الشريرة-1060064993.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1054472859_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_9bf98d0b998923d1f600ca8c4c3cee54.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
انطلاق مناورات "إيمكس 2022" بمشاركة إيران والهند والدول المطلة على المحيط الهندي
تابعنا عبر
انطلقت المناورات البحرية المركبة "إيمكس 2022" بمشاركة القوات البحرية لدول الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهند وبنغلاديش والدول الأخرى المطلة على المحيط الهندي.
وحسب وكالة تسنيم الإيرانية
، "بدأت هذه المناورات، التي تشارك فيها إيران بالمدمرة "دنا"، والهند وبنغلاديش والدول الأخرى المطلة على المحيط الهندي، فجر اليوم في ميناء "غوا" بالهند بعد عقد اجتماعات تنسيقية وورشات تدريبية وتفقد السفن الحربية المشاركة.
وقال قائد المجموعة الإيرانية الموفدة من قبل البحرية الإيرانية العقيد بحري فرهاد فتاحي، إن "مناورات "آيمكس 2022" تقام في إطار مرحلتين؛ ساحلية وبحرية، مشيرا إلى أن "القوة البحرية للجيش الإيراني تشارك للأهداف الإنسانية والتعاون التدريبي وتبادل خبرات الملاحة البحرية والعلوم البحرية".
ونوه إلى أن الدول المراقبة للمناورات هي؛ استرالیا، موزمبيق، عمان، قطر، سنغافورة، سریلانكا، الامارات، بريطانيا، موریس، بنغلاديش، المالدیف، فرنسا، تایلندا، اندونيسيا، وقال: إن "المناورات تقام على بعد 40 ميلا من ميناء "غوا" ولمسافة 100 ميل في البحر"
وقال: إن "تواجد القوة البحرية للجيش الإيراني في المياه الحرة والمشاركة في المناورات متعددة الأطراف مع دول العالم، مؤشر إلى اقتدار إيران في مجال البحر والتعامل المؤثر مع سائر الدول في توفير الأمن البحري والسلام العالمي".
وأكد العقيد بحري فتاحي، في ختام كلمته أن "القوة البحرية الإيرانية تحولت اليوم إلى قوة حاسمة".