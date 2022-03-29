https://arabic.sputniknews.com/20220329/بعد-ساعات-من-حل-مجالس-الأمناء-البرهان-يعين-30-مديرا-جديدا-للجامعات-1060629316.html

بعد ساعات من حل مجالس الأمناء... البرهان يعين 30 مديرا جديدا للجامعات

بعد ساعات من حل مجالس الأمناء... البرهان يعين 30 مديرا جديدا للجامعات

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين 30 مديرا جديدا للجامعات، وذلك بعد ساعات من إصداره قرارا بحل مجالس... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T21:00+0000

2022-03-29T21:00+0000

2022-03-29T21:00+0000

أخبار السودان اليوم

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية، في بيان أسماء رؤساء الجامعات الثلاثين المعينين.وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدر البرهان قرارا بحل مجالس أمناء الجامعات.وحسب وسائل إعلام محلية، يرى مراقبون أن قرار حل مجالس أمناء الجامعات له علاقة بتعليق الدراسة في عدد من الجامعات، حيث قررت منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى.وأرجعت التعليق إلى أسباب منها رفضها اعتداء قوات الأمن على طلاب وطالبات والحفاظ على سلامتهم في ظل الاضطرابات بالبلاد.ونقلت "رويترز"، عن رئيس مجلس العمداء في جامعة الخرطوم، وصفه لقرارات البرهان بأنها غير قانونية وتمثل تعديا على صلاحيات رئيس الوزراء. وقال الأستاذة في جامعة السودان إنهم سيبدؤون إضرابا مفتوحا للاحتجاج على هذه القرارات، حسبما أفادت "رويترز".ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.غير أن حمدوك أعلن، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان. ومؤخرا، وجه البرهان بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/ يوليو 2023.كما ترفض عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

https://arabic.sputniknews.com/20220223/البرهان-ندعو-القوى-السياسية-إلى-التوافق-لإخراج-السودان-من-الأزمة-1059058465.html

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