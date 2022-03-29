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بلومبرغ: انقسام في "الناتو" حول الحوار مع روسيا
بلومبرغ: انقسام في "الناتو" حول الحوار مع روسيا
أشار تقرير إعلامي إلى أن الدول الأعضاء في حلف "الناتو" لا تتفق فيما بينها حول ما إذا كانت ستدخل في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T08:43+0000
2022-03-29T08:43+0000
الناتو
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وبحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" بالإشارة لمصادر مطلعة على مناقشات تجري داخل الحلف بين الدول الأعضاء حول الأسلحة التي يجب إرسالها إلى أوكرانيا وما إذا كان من "المفيد" التفاوض مع بوتين، فقد انقسمت الآراء بين مؤيدين للحوار ومعارضين له.ويعتقد أعضاء آخرون في الناتو أن الحوار بين باريس وبرلين مع موسكو يأتي بنتائج عكسية، وكما تقول إحدى الوثائق ، "يصب في مصلحة بوتين"، وفقًا لتقارير الوكالة.وجاء في التقرير أن دول بريطانيا وبولندا وعدد من الدول في شرق ووسط أوروبا، باستثناء المجر، غير مقتنعين بشأن المحادثات، حيث يعتقدون أن الرئيس الروسي لا يفكر بجدية في مسألة إبرام اتفاق سلام.
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الناتو

بلومبرغ: انقسام في "الناتو" حول الحوار مع روسيا

08:43 GMT 29.03.2022
© Fotolia / Kariochiمقر حلف الناتو
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Fotolia / Kariochi
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الدول الأعضاء في حلف "الناتو" لا تتفق فيما بينها حول ما إذا كانت ستدخل في حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب ما نقلت وكالة "بلومبرغ" بالإشارة لمصادر مطلعة على مناقشات تجري داخل الحلف بين الدول الأعضاء حول الأسلحة التي يجب إرسالها إلى أوكرانيا وما إذا كان من "المفيد" التفاوض مع بوتين، فقد انقسمت الآراء بين مؤيدين للحوار ومعارضين له.

جاء في التقرير أن فرنسا وألمانيا، ترغبان بوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن وإنسحاب للقوات الروسية، وهما من مؤيدي الحوار.

ويعتقد أعضاء آخرون في الناتو أن الحوار بين باريس وبرلين مع موسكو يأتي بنتائج عكسية، وكما تقول إحدى الوثائق ، "يصب في مصلحة بوتين"، وفقًا لتقارير الوكالة.
وجاء في التقرير أن دول بريطانيا وبولندا وعدد من الدول في شرق ووسط أوروبا، باستثناء المجر، غير مقتنعين بشأن المحادثات، حيث يعتقدون أن الرئيس الروسي لا يفكر بجدية في مسألة إبرام اتفاق سلام.
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