https://arabic.sputniknews.com/20220329/بوتين-يؤكد-لماكرون-على-ضرورة-إلقاء-القوميين-للسلاح-من-أجل-حل-الوضع-الإنساني-في-ماريوبول-1060624425.html

بوتين يؤكد لماكرون على ضرورة إلقاء القوميين للسلاح من أجل حل الوضع الإنساني في ماريوبول

بوتين يؤكد لماكرون على ضرورة إلقاء القوميين للسلاح من أجل حل الوضع الإنساني في ماريوبول

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية على خلفية اختتام جولة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T18:07+0000

2022-03-29T18:07+0000

2022-03-29T18:07+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "استمر تبادل وجهات النظر حول الجوانب الراهنة لتطور الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك، مع مراعاة جولة المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين التي عقدت اليوم في إسطنبول".وأشار البيان، إلى تأكيد الرئيس بوتين على ضرورة إلقاء القوميين في ماريوبول لأسلحتهم من أجل حل الوضع الإنساني هناك.وأوضح البيان أنه "تم التأكيد على أنه من أجل حل الوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، فإن على المسلحين القوميين الأوكرانيين التوقف عن المقاومة وإلقاء السلاح".المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية كلير لوجوندر، أشارت بوقت سابق، إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون سيبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عمليات الإجلاء في ماريوبول.والجمعة الماضية، أعلن ماكرون أن بلاده تعتزم بالشراكة مع تركيا واليونان تنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول، وينوي بحث هذه المبادرة مع الرئيس فلاديمير بوتين في القريب العاجل.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبرايرالماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.

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