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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/بوتين-يؤكد-لماكرون-على-ضرورة-إلقاء-القوميين-للسلاح-من-أجل-حل-الوضع-الإنساني-في-ماريوبول-1060624425.html
بوتين يؤكد لماكرون على ضرورة إلقاء القوميين للسلاح من أجل حل الوضع الإنساني في ماريوبول
بوتين يؤكد لماكرون على ضرورة إلقاء القوميين للسلاح من أجل حل الوضع الإنساني في ماريوبول
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية على خلفية اختتام جولة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T18:07+0000
2022-03-29T18:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "استمر تبادل وجهات النظر حول الجوانب الراهنة لتطور الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك، مع مراعاة جولة المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين التي عقدت اليوم في إسطنبول".وأشار البيان، إلى تأكيد الرئيس بوتين على ضرورة إلقاء القوميين في ماريوبول لأسلحتهم من أجل حل الوضع الإنساني هناك.وأوضح البيان أنه "تم التأكيد على أنه من أجل حل الوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، فإن على المسلحين القوميين الأوكرانيين التوقف عن المقاومة وإلقاء السلاح".المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية كلير لوجوندر، أشارت بوقت سابق، إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون سيبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عمليات الإجلاء في ماريوبول.والجمعة الماضية، أعلن ماكرون أن بلاده تعتزم بالشراكة مع تركيا واليونان تنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول، وينوي بحث هذه المبادرة مع الرئيس فلاديمير بوتين في القريب العاجل.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبرايرالماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/زاخاروفا-تصف-قرار-هولندا-طرد-17-دبلوماسيا-روسيا-بـ-التعسفي-1060622456.html
https://arabic.sputniknews.com/20220329/القوات-الروسية-الخاصة-تلقي-القبض-على-متورطين-بتعذيب-الجنود-الروس-الأسرى-في-أوكرانيا-1060614122.html
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بوتين يؤكد لماكرون على ضرورة إلقاء القوميين للسلاح من أجل حل الوضع الإنساني في ماريوبول

18:07 GMT 29.03.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية على خلفية اختتام جولة المفاوضات بين الطرفين في إسطنبول.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "استمر تبادل وجهات النظر حول الجوانب الراهنة لتطور الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك، مع مراعاة جولة المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين التي عقدت اليوم في إسطنبول".
وأشار البيان، إلى تأكيد الرئيس بوتين على ضرورة إلقاء القوميين في ماريوبول لأسلحتهم من أجل حل الوضع الإنساني هناك.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
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17:02 GMT
وأوضح البيان أنه "تم التأكيد على أنه من أجل حل الوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، فإن على المسلحين القوميين الأوكرانيين التوقف عن المقاومة وإلقاء السلاح".
المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية كلير لوجوندر، أشارت بوقت سابق، إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون سيبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عمليات الإجلاء في ماريوبول.
مناورات القوات الخاصة الروسية في حقل دوبروفكا في منطقة بسكوف الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
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14:26 GMT
والجمعة الماضية، أعلن ماكرون أن بلاده تعتزم بالشراكة مع تركيا واليونان تنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول، وينوي بحث هذه المبادرة مع الرئيس فلاديمير بوتين في القريب العاجل.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبرايرالماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.
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