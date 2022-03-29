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https://arabic.sputniknews.com/20220329/ترامب-يتفوق-على-بايدن-وهاريس-في-محاكاة-لانتخابات-2024-1060626265.html
ترامب يتفوق على بايدن وهاريس في محاكاة لانتخابات 2024
ترامب يتفوق على بايدن وهاريس في محاكاة لانتخابات 2024
تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على كل من الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، في مواجهات افتراضية للحملة الرئاسية لعام 2024، وفقا لاستطلاع... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T19:19+0000
2022-03-29T19:19+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. يضع استطلاع "هارفارد كابس هاريس" الذي نشره صحيفة "ذا الهيل"، ترامب متقدما على بايدن في تصويت افتراضي، بنسبة 47% و41% على التوالي.ووجد الاستطلاع أن أداء ترامب كان أفضل ضد هاريس في السباق الرئاسي المحتمل، حيث حصل على 49% مقابل 38% لنائبة الرئيس الحالية.وقال مارك بن المدير المشارك لـ"هارفارد كابس هاريس" في التقرير، إن نتائج الاستطلاع تتحدث عن عدم شعبية بايدن أكثر مما تتحدث عن شعبية ترامب.وضع الاستطلاع نسبة القبول الحالية الإجمالية لبايدن بين الناخبين عند 39%. وقال التقرير إن الاستطلاع شمل 1990 ناخبا أمريكيا مسجلا في الفترة ما بين 23-24 مارس/ آذار، ونُظم ليعكس التركيبة السكانية المعروفة.لا يزال ترامب هو المرشح الأوفر حظا بين مرشحي الحزب الجمهوري المحتملين لانتخابات عام 2024، حيث أعرب 59% من الناخبين الجمهوريين عن دعمهم لخوضه لولاية ثانية.وبحسب الاستطلاع، فإن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ونائب الرئيس السابق مايك بنس في سباق محتدم على المركز الثاني، حيث حصل الأول على دعم 10% والثاني على 11%.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/انقسام-داخل-الناتو-تقارير-ووثائق-تكشف-تفاصيل-خلافات-استراتيجية-بين-قادة-الحلف-1060622587.html
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دونالد ترامب, جو بايدن

ترامب يتفوق على بايدن وهاريس في محاكاة لانتخابات 2024

19:19 GMT 29.03.2022
© AP Photo / JIM WATSONالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن
الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / JIM WATSON
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تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على كل من الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، في مواجهات افتراضية للحملة الرئاسية لعام 2024، وفقا لاستطلاع رأي حديث.
واشنطن - سبوتنيك. يضع استطلاع "هارفارد كابس هاريس" الذي نشره صحيفة "ذا الهيل"، ترامب متقدما على بايدن في تصويت افتراضي، بنسبة 47% و41% على التوالي.
ووجد الاستطلاع أن أداء ترامب كان أفضل ضد هاريس في السباق الرئاسي المحتمل، حيث حصل على 49% مقابل 38% لنائبة الرئيس الحالية.
وقال مارك بن المدير المشارك لـ"هارفارد كابس هاريس" في التقرير، إن نتائج الاستطلاع تتحدث عن عدم شعبية بايدن أكثر مما تتحدث عن شعبية ترامب.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
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17:15 GMT
وضع الاستطلاع نسبة القبول الحالية الإجمالية لبايدن بين الناخبين عند 39%. وقال التقرير إن الاستطلاع شمل 1990 ناخبا أمريكيا مسجلا في الفترة ما بين 23-24 مارس/ آذار، ونُظم ليعكس التركيبة السكانية المعروفة.
لا يزال ترامب هو المرشح الأوفر حظا بين مرشحي الحزب الجمهوري المحتملين لانتخابات عام 2024، حيث أعرب 59% من الناخبين الجمهوريين عن دعمهم لخوضه لولاية ثانية.
وبحسب الاستطلاع، فإن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ونائب الرئيس السابق مايك بنس في سباق محتدم على المركز الثاني، حيث حصل الأول على دعم 10% والثاني على 11%.
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