https://arabic.sputniknews.com/20220329/تركيا-تضع-كاسحات-ألغام-وطائرات-في-حالة-تأهب-بسبب-الألغام-1060617362.html

تركيا تضع كاسحات ألغام وطائرات في حالة تأهب بسبب الألغام

تركيا تضع كاسحات ألغام وطائرات في حالة تأهب بسبب الألغام

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تركيا وضعت كاسحات ألغام وطائرات في حالة تأهب قصوى بسبب الألغام الموجودة في البحر الأسود. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T15:16+0000

2022-03-29T15:16+0000

2022-03-29T15:21+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

ألغام

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وقال أكار "يتم تقييم كل إخطار يتم استلامه واتخاذ التدابير اللازمة"، مضيفا: "الألغام المكتشفة تم تدميرها بأمان"، وفق لموقع " lenta" الروسي.وقال أكار إن مصدر الألغام لم يتم تحديده بدقة، مؤكدا أن القوات التركية اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة، وأن أنقرة لا تتعاون مع كييف وموسكو في قضايا الكشف وإبطال مفعول الألغام، حيث تم العثور على ألغام فقط من جانب تركيا، وأنه في هذا السياق يتم التعاون مع رومانيا وبلغاريا.قالت السلطات التركية في وقت سابق إنه تم العثور على لغم في البحر الأسود من جانب مدينة إنجيدا، على مقربة من الحدود مع بلغاريا، حيث تم إرسال فريق دفاع تحت الماء إلى مكان الحادث.وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد صرح سابقًا أن الجيش الأوكراني، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، قام بتركيب حوالي 420 لغماً في موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم تستبعد الخدمة احتمال انجراف الألغام إلى مضيق البوسفور وأبعد إلى بحار حوض البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب التيار.

https://arabic.sputniknews.com/20220327/الدفاع-التركية-لا-توجد-حالة-طوارئ-في-البحر-الأسود-وسفن-البحث-عن-الألغام-تتناوب-1060510057.html

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العالم, أخبار تركيا اليوم, ألغام