https://arabic.sputniknews.com/20220329/تركيا-وإسرائيل-تبحثان-إقامة-خط-لأنابيب-الغاز-كخيار-لأوروبا-بعيدا-عن-روسيا-1060595730.html

تركيا وإسرائيل تبحثان إقامة خط لأنابيب الغاز كخيار لأوروبا بعيدا عن روسيا

تركيا وإسرائيل تبحثان إقامة خط لأنابيب الغاز كخيار لأوروبا بعيدا عن روسيا

قال مسؤولون في تركيا وإسرائيل إن الجانبين يبحثان خلف الكواليس إقامة خط لأنابيب الغاز باعتباره أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية، لكن هذه المسألة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T07:47+0000

2022-03-29T07:47+0000

2022-03-29T07:47+0000

العالم

خط أنابيب

اسرائيل

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0b/1046798607_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08df21df9766e7c5e920ea6757883dae.jpg

وبحسب رويترز، ظهرت الفكرة لأول مرة منذ سنوات وتتمثل في إقامة خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى حقل ليفياثان أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل. ومن ثم يتدفق الغاز إلى تركيا وإلى جيرانها في جنوب أوروبا الذين يبحثون عن بدائل للطاقة بعيدا عن روسيا.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، إن التعاون في مجال الغاز هو "أحد أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها سويا في العلاقات الثنائية"، مضيفا أنه مستعد لإرسال عدد من كبار الوزراء إلى إسرائيل لإحياء فكرة خط الأنابيب القائمة منذ سنوات.وصرح مسؤول تركي كبير أن المحادثات مستمرة بين الجانبين منذ أن زار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج أنقرة في وقت سابق هذا الشهر، وإن الأشهر المقبلة قد تشهد "قرارات ملموسة" بشأن المسار المقترح والكيانات المشاركة، فيما يتحفظ مسؤولون في قطاع الطاقة إزاء المشروع حيث القيود المتعلقة بالإنتاج والجغرافيا السياسية عوامل قد تؤدي إلى عدم خروج الخطة إلى النور.ويزود خط ليفياثان بالفعل إسرائيل والأردن ومصر بإمدادات الغاز، في حين تعتزم الجهات المالكة للحقل وهي شركة تشيفرون الأمريكية وشركتا "نيوميد إنرجي" و"راشيو أويل" الإسرائيليتان زيادة الإنتاج من 12 مليار متر مكعب سنويا إلى 21 مليارا. وتقول شركة نيوميد إنه سيتم تسييل الكثير من الإنتاج الإضافي للغاز وتصديره على متن سفن إلى أوروبا أو الشرق الأقصى، فيما أشار الرئيس التنفيذي للشركة الشهر الماضيـ إلى أنتركيا يمكن أن تصبح وجهة أيضا لكن عليها أن تستثمر بنفسها في هذه الخطة وأن تلتزم ببناء خط الأنابيب. من جهة ثانية، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين، يوم الأحد، إنه لم يتم بعد مناقشة الكثير من الأمور بما في ذلك الأمور المالية. وأضافت "يجب أن يكون (المشروع) مجديا اقتصاديا .. وهو ليس أمرا بديهيا".وكان الاتحاد الأوروبي قد استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، أي ما يغطي حوالي 40 في المئة من استهلاكه.

https://arabic.sputniknews.com/20220325/الخارجية-الروسية-مقاطعة-الغاز-الروسي-ستكون-لها-عواقب-وخيمة-على-الاقتصاد-العالمي-1060456154.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, خط أنابيب, اسرائيل, أخبار تركيا اليوم