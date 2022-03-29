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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220329/تقارير-منتج-الشوكولاتة-الألماني-ريتر-سبورت-لن-يغادر-السوق-الروسية-1060629993.html
تقارير: منتج الشوكولاتة الألماني "ريتر سبورت" لن يغادر السوق الروسية
تقارير: منتج الشوكولاتة الألماني "ريتر سبورت" لن يغادر السوق الروسية
أفادت وكالة الأنباء الألمانية يوم الثلاثاء نقلاً عن مصدر في شركة "ريتر سبورت" الألمانية لإنتاج الشوكولاتة أنها ستواصل توريد منتجاتها إلى روسيا. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T21:38+0000
2022-03-29T21:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر الشركة قوله إن وقف الإمدادات عن روسيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على "شركة عائلية مستقلة متوسطة الحجم" وسيضر بمزارعي الكاكاو.وأضاف المصدر أن شركة "ريتر سبورت" تمتلك 7٪ من حصة السوق في روسيا مع وجود ما يصل إلى 10٪ من مبيعاتها العالمية، وفقًا للوكالة.وذكرت صحيفة Stuttgarter Nachrichten الألمانية في أوائل مارس/أذار الجاري أن الشركة قررت وقف المزيد من الاستثمارات في السوق الروسية ووقف الإعلان في البلاد بسبب العقوبات.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20210625/برمجيات-روسية-تظهر-في-أسواق-دول-أفريقية-عدة-عام-2022-1049355923.html
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أخبار ألمانيا

تقارير: منتج الشوكولاتة الألماني "ريتر سبورت" لن يغادر السوق الروسية

21:38 GMT 29.03.2022
© YouTube.comشوكولاتة
شوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© YouTube.com
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أفادت وكالة الأنباء الألمانية يوم الثلاثاء نقلاً عن مصدر في شركة "ريتر سبورت" الألمانية لإنتاج الشوكولاتة أنها ستواصل توريد منتجاتها إلى روسيا.
برلين - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر الشركة قوله إن وقف الإمدادات عن روسيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على "شركة عائلية مستقلة متوسطة الحجم" وسيضر بمزارعي الكاكاو.
وأضاف المصدر أن شركة "ريتر سبورت" تمتلك 7٪ من حصة السوق في روسيا مع وجود ما يصل إلى 10٪ من مبيعاتها العالمية، وفقًا للوكالة.
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وذكرت صحيفة Stuttgarter Nachrichten الألمانية في أوائل مارس/أذار الجاري أن الشركة قررت وقف المزيد من الاستثمارات في السوق الروسية ووقف الإعلان في البلاد بسبب العقوبات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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