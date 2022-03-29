https://arabic.sputniknews.com/20220329/تقرير-السعودية-قد-ترفع-أسعار-النفط-إلى-مستوى-غير-مسبوق-1060615885.html

تقرير: السعودية قد ترفع أسعار النفط إلى مستوى غير مسبوق

تقرير: السعودية قد ترفع أسعار النفط إلى مستوى غير مسبوق

من المرجح أن ترفع السعودية، أكبر مصدر للنفط، أسعار خامها الرئيسي إلى مستوى قياسي، حيث يتردد صدى تداعيات الأزمة الأوكرانيا في الأسواق بعد أكثر من شهر من بدء... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T15:03+0000

2022-03-29T15:03+0000

2022-03-29T15:03+0000

اقتصاد

أخبار السعودية اليوم

أسعار النفط اليوم

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وقد ترفع شركة "أرامكو" السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي بمقدار خمسة دولارات للبرميل إلى آسيا لشحنات تحميل مايو/ أيار، وفقا لمتوسط ​​تقدير في مسح أجرته وكالة "بلومبيرغ" وشمل خمس مصافي وتجار.سيؤدي ذلك إلى زيادة الفرق الإجمالي إلى 9.95 دولار فوق المعيار المرجعي بين عُمان ودبي، والذي سيكون الأوسع منذ أن بدأت "بلومبيرغ" في تجميع البيانات في عام 2000.ارتفع النفط إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 في هذا الربع من العام، حيث أدت الأزمة الأوكرانية إلى رفع الأسعار التي تعززت بالفعل من خلال زيادة الطلب العالمي والانخفاض السريع في المخزونات.من المرجح أن تأتي الزيادة المتوقعة في أسعار البراميل السعودية الرئيسية - التي تساعد في تحديد جودة الأصناف الأخرى من المنطقة - على الرغم من عمليات الإغلاق الوبائي في الصين، أكبر مستورد للنفط.عكست العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، خسائرها اليومية لتتداول بالقرب من 113 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء. في أعقاب العملية الروسية، قفزت الأسعار بالقرب من 140 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/الإمارات-تخيب-آمال-بايدن-وتؤكد-تمسكها-بوجود-روسيا-في-أوبك--1060576554.html

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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم, أسعار النفط اليوم