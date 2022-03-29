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https://arabic.sputniknews.com/20220329/تونس-تتأهل-إلى-كأس-العالم-للمرة-السادسة-في-تاريخها-1060630356.html
تونس تتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها
تونس تتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها
تمكن منتخب تونس من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي تستضيفه قطر بعدما تعادل مع منتخب مالي. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T21:48+0000
2022-03-29T21:52+0000
رياضة
أخبار تونس اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المنتخب التونسي استطاع الصمود أمام منتخب مالي حتى انتهت مباراة الإياب، التي أقيمت باستاد رادس، بالتعادل السلبي بينهما.وبعد صمود تونس في مباراة اليوم، أصبحت النتيجة الإجمالية في مباراتي الذهاب والإياب هي (1- 0) لصالح المنتخب التونسي.وكان المنتخب التونسي قد فاز على نظيره المالي في مباراة الذهاب (1- 0) بعدما سجل موسى سيساكو، هدفا عن طريق الخطأ في مرمى بلاده.يذكر أن هذه هي المرة رقم 6 التي يصعد فيها منتخب تونس إلى كأس العالم، بعدما صعد في 5 مرات سابقة في أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/بعد-تعادلها-مع-نيجيريا-غانا-تتأهل-لكأس-العالم-2022-1060627424.html
https://arabic.sputniknews.com/20220329/منتخب-السنغال-يتأهل-لكأس-العالم-بفوزه-على-مصر-بركلات-الترجيح--1060628975.html
أخبار تونس اليوم
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رياضة, أخبار تونس اليوم, بطولة كأس العالم 2022

تونس تتأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها

21:48 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 21:52 GMT 29.03.2022)
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSIمنتخب تونس
منتخب تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
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تمكن منتخب تونس من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي تستضيفه قطر بعدما تعادل مع منتخب مالي.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المنتخب التونسي استطاع الصمود أمام منتخب مالي حتى انتهت مباراة الإياب، التي أقيمت باستاد رادس، بالتعادل السلبي بينهما.
منتخب غانا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
بعد تعادلها مع نيجيريا.. غانا تتأهل لكأس العالم 2022
19:55 GMT
وبعد صمود تونس في مباراة اليوم، أصبحت النتيجة الإجمالية في مباراتي الذهاب والإياب هي (1- 0) لصالح المنتخب التونسي.
وكان المنتخب التونسي قد فاز على نظيره المالي في مباراة الذهاب (1- 0) بعدما سجل موسى سيساكو، هدفا عن طريق الخطأ في مرمى بلاده.
منتخب السنغال في أرض الملعب قبل المبارة مع بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
منتخب السنغال يتأهل لكأس العالم بفوزه على مصر بركلات الترجيح
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يذكر أن هذه هي المرة رقم 6 التي يصعد فيها منتخب تونس إلى كأس العالم، بعدما صعد في 5 مرات سابقة في أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.
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