https://arabic.sputniknews.com/20220329/جونسون-لن-نرفع-العقوبات-عن-روسيا-حتى-لو-أعلنت-وقف-إطلاق-النار-هدفنا-تغيير-مسارها-بالكامل-1060606204.html

جونسون: لن نرفع العقوبات عن روسيا حتى لو أعلنت وقف إطلاق النار.. هدفنا تغيير مسارها بالكامل

جونسون: لن نرفع العقوبات عن روسيا حتى لو أعلنت وقف إطلاق النار.. هدفنا تغيير مسارها بالكامل

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده لن توافق على رفع العقوبات عن روسيا حتى لو تم إعلان وقف إطلاق النار بينها وبين أوكرانيا. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T11:45+0000

2022-03-29T11:45+0000

2022-03-29T11:45+0000

بوريس جونسون

بريطانيا

روسيا

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وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا لن يكون كافيا لرفع العقوبات البريطانية.تأكيدات رئيس الوزراء البريطاني جاءت خلال اجتماع مع وزرائه الكبار اليوم الثلاثاء.وقال: "يجب زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال المزيد من الإجراءات الاقتصادية وتقديم المساعدة العسكرية لضمان أن تغير روسيا مسارها بالكامل".تصريحات جونسون تأتي على الرغم من تصريحات مغايرة لوزيرة خارجية بريطانيا، ليز تراس، والتي وضعت شرطين لرفع العقوبات عن روسيا، هما وقف إطلاق النار وانسحاب قواتها من أوكرانيا، حيث قالت في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية: "لا ينبغي رفع العقوبات [عن روسيا] إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قواتها، فضلا عن التعهدات بعدم وقوع عدوان آخر".في الوقت نفسه، شددت تراس على ضرورة مضاعفة العقوبات على روسيا في الوقت الحالي، فضلا عن مضاعفة كميات توريد الأسلحة لأوكرانيا، كونه سيسرع على حد تعبيرها بجلوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات.ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/بريطانيا-تشير-إلى-إمكانية-رفع-العقوبات-عن-روسيا-1060505201.html

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بوريس جونسون, بريطانيا, روسيا