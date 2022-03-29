https://arabic.sputniknews.com/20220329/جيك-بول-يقترح-إجراء-ملاكمة-بين-سميث-وروك-بعد-صفعة-الأوسكار-1060624753.html
جيك بول يقترح إجراء ملاكمة بين سميث وروك بعد "صفعة الأوسكار"
جيك بول يقترح إجراء ملاكمة بين سميث وروك بعد "صفعة الأوسكار"
اقترح جيك بول، منظم مباريات الملاكمة إجراء مباراة بين الممثل ويل سميث ومقدم حفل الأوسكار كريس روك، لحل الخلاف، الذي نشب بينهما إثر "صفعة الأوسكار". 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T18:27+0000
2022-03-29T18:27+0000
2022-03-29T18:27+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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واقترح جيك بول، تقديم 15 مليون دولار لكل من سميث وروك، إضافة إلى دخول مباراة ملاكمة بينهما خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.وقدم "بول" هذا العرض بشرط دخول حلبة الملاكمة وخوض نزال لحل الخلاف بينهما، فى شهر أغسطس.وتسببت سخرية روك من زوجة سميث في قيام الأخير بصفعه بصورة أثارت ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حفل الأوسكار.وفي وقت لاحق، اعتذر سميث وبرر فعلته بأن "الحب يجعل الشخص يفعل أشياء مجنونة"، مشيرا إلى أن رد فعله على السخرية من زوجته كان أشبه بـ "الأب المجنون"، على حد وصفه.وشاركت جادا سميث، في وقت سابق، فيديو على "إنستغرام" في وقت سابق، توضح فيه ما تتعرض له بسبب مرض تعاني منه.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/ويل-سميث-يصفع-مقدم-حفل-الأوسكار-بسبب-السخرية-من-مظهر-زوجته-فيديو-1060549565.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
جيك بول يقترح إجراء ملاكمة بين سميث وروك بعد "صفعة الأوسكار"
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اقترح جيك بول، منظم مباريات الملاكمة إجراء مباراة بين الممثل ويل سميث ومقدم حفل الأوسكار كريس روك، لحل الخلاف، الذي نشب بينهما إثر "صفعة الأوسكار".
واقترح جيك بول، تقديم 15 مليون دولار لكل من سميث وروك، إضافة إلى دخول مباراة ملاكمة بينهما خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
وقدم "بول" هذا العرض بشرط دخول حلبة الملاكمة وخوض نزال لحل الخلاف
بينهما، فى شهر أغسطس.
وتسببت سخرية روك من زوجة سميث
في قيام الأخير بصفعه بصورة أثارت ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حفل الأوسكار.
وفي وقت لاحق، اعتذر سميث وبرر فعلته بأن "الحب يجعل الشخص يفعل أشياء مجنونة
"، مشيرا إلى أن رد فعله على السخرية من زوجته كان أشبه بـ "الأب المجنون"، على حد وصفه.
وشاركت جادا سميث، في وقت سابق، فيديو على "إنستغرام" في وقت سابق، توضح فيه ما تتعرض له بسبب مرض تعاني منه.