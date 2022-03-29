https://arabic.sputniknews.com/20220329/حزب-الله-يهدد-إسرائيل-مجددا-لبنان-لديه-مقاومة-تمتلك-مسيرات-وصواريخها-منقطة-1060604685.html

"حزب الله" يهدد إسرائيل مجددا: لبنان لديه مقاومة تمتلك مسيرات وصواريخها منقطة

"حزب الله" يهدد إسرائيل مجددا: لبنان لديه مقاومة تمتلك مسيرات وصواريخها منقطة

وجه "حزب الله" اللبناني تهديدا جديدا إلى إسرائيل، مؤكدا أن "لبنان لديه مقاومة تمتلك مسيرات وصواريخها منقطة". 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T11:21+0000

2022-03-29T11:21+0000

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وقال رئيس كتلة حزب الله النيابية، محمد رعد، خلال لقاءات سياسية في الجنوب اللبناني، إن "الإسرائيليين لا يمكنهم أن يهددونا بشيء فلبنان لديه مقاومة تمتلك مسيرات وصواريخها منقطة"، مضيفا: "يسترجي (فليجرؤ) الإسرائيلي يقرب، وهذا ما يفقد الأمريكي عقله، ومن أجل ذلك هم يتوسلون بكل وسيلة من أجل أن يلووا ذراعنا، وطالما هذه الذراع هي من جسدكم يا أشرف الناس فإنها لن تلوى".وعلق رعد، على ملف التنقيب عن الغاز قائلا: لدينا عروض دولية للتنقيب عن الغاز لمصلحتنا ومن دون أن ندفع كلفة لكن الأمريكي رافض، لأنه يريد أن يأتي بالشركة كي يدفعنا أجارها واستثمارها وبالشروط التي تفرضها علينا، ويبتزنا بالعدو الإسرائيلي".وبشأن الإنتخابات القادمة، أكد رعد أن "المعركة القادمة هي معركة سياسية سنعمل من خلالها على توجيه رسالة إلى الأعداء الخارجيين مفادها بأننا قوم لا نهتز حتى لو جوعتمونا، وحتى لو منعتم الكهرباء عنا، وحتى لو عثتم خرابا في مؤسساتنا..حتى لو لم تتركوا قرشا للتنمية في خزينتنا".وختم رعد كلمته باتهام "الجميع بالسعي لإبعاد حزب اللة عن ساحة العمل النيابي من أجل تأمين قوانين تسمح لهم بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي".وكان "حزب الله" اللبناني، أكد الأحد الماضي، أن "المقاومة قادرة على مواجهة أي عدوان إسرائيلي على لبنان"، مشيراً أن "هذا العدو أصبح يائساً من إمكانية القضاء على المقاومة ومواجهتها".وقال رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، هاشم صفي الدين، في كلمة له خلال حفل جنوبي لبنان، إن "البعض يحيك ويتآمر ويأتي بمشاريع جديدة من خلال السياسة والإعلام والحصار بهدف الضغط على المقاومة اللبنانية ولكنها قوية ولا خوف عليها من أي تأثيرات".وأكد صفي الدين أن "لبنان يعيش أزمة خانقة على مستوى فقدان المحروقات التي إن وجدت تكون بأسعار مرتفعة جدا، وكذلك لا يوجد كهرباء ولا مياه".وتابع: "كل من رفض العرض الإيراني في تأمين الكهرباء، والمساعدة في تأمين المواد الغذائية، هو المسؤول الأول والمباشر عن كل ما يصيب اللبنانيين اليوم".

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