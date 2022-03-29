https://arabic.sputniknews.com/20220329/حقيقة-وفاة-فريد-الديب-محامي-حسني-مبارك-1060618978.html
حقيقة وفاة فريد الديب محامي حسني مبارك
حقيقة وفاة فريد الديب محامي حسني مبارك
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وفاة المحامي، فريد الديب، بعد الإعلان عن إصابته بسرطان الدم. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T15:46+0000
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ونفى الديب ما يتداول بشأن وفاته، مؤكدا في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية أنها "شائعة سخيفة"، بحسب تعبيره.وأكد فريد الديب أنه بصحة جيدة، وطلب الدعاء له بتجاوز مرضه.وكان المحامي المصري البارز، فريد الديب، أعلن خلال الشهر الجاري عن إصابته بمرض "سرطان الدم"، ملمحا باعتزال المحاماة.وقال الديب، أثناء دفاعه عن رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى"، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، إنه "اقترب من الثمانين عاما، وأنه مريض بعدد من الأمراض بينها سرطان الدم".وأضاف: "أنا اشتغلت 60 سنة في السلك القضائي، والعمل في المحاماة، وخلاص سأعتزل العمل العام"، متابعا "لم أعتزل العمل كمحام، لكني لن أترافع مجددا أمام محاكم الجنايات".وتولى المحامي فريد الديب على مدار مشواره الطويل العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، من أبرزها الدفاع عن الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، في كافة التهم التي وجهت إليه، بعد تخلليه عن حكم البلاد إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011.
https://arabic.sputniknews.com/20200225/فريد-الديب-يكشف-حقيقة-وفاة-حسني-مبارك-1044654943.html
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حقيقة وفاة فريد الديب محامي حسني مبارك
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وفاة المحامي، فريد الديب، بعد الإعلان عن إصابته بسرطان الدم.
ونفى الديب ما يتداول بشأن وفاته، مؤكدا في تصريحات لصحيفة "الشروق"
المصرية أنها "شائعة سخيفة"، بحسب تعبيره.
وأكد فريد الديب أنه بصحة جيدة، وطلب الدعاء له بتجاوز مرضه.
25 فبراير 2020, 10:36 GMT
وكان المحامي المصري البارز، فريد الديب، أعلن خلال الشهر الجاري عن إصابته بمرض "سرطان الدم"، ملمحا باعتزال المحاماة.
وقال
الديب، أثناء دفاعه عن رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى"
، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، إنه "اقترب من الثمانين عاما، وأنه مريض بعدد من الأمراض بينها سرطان الدم".
وأضاف: "أنا اشتغلت 60 سنة في السلك القضائي، والعمل في المحاماة، وخلاص سأعتزل العمل العام"، متابعا "لم أعتزل العمل كمحام، لكني لن أترافع مجددا أمام محاكم الجنايات".
وتولى المحامي فريد الديب على مدار مشواره الطويل العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري، من أبرزها الدفاع عن الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، في كافة التهم التي وجهت إليه، بعد تخلليه عن حكم البلاد إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011.