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https://arabic.sputniknews.com/20220329/خبراء-أمنيون-يحذرون-من-قانون-الاتحاد-الأوروبي-الجديد-قد-يطيح-بأعظم-ميزات-واتسآب-1060605850.html
خبراء أمنيون يحذرون من قانون الاتحاد الأوروبي الجديد... قد يطيح بأعظم ميزات "واتسآب"‏
خبراء أمنيون يحذرون من قانون الاتحاد الأوروبي الجديد... قد يطيح بأعظم ميزات "واتسآب"‏
حذر خبراء أمنيون من ضرر قد يلحق بأكبر ميزات تطبيق المراسلة "واتسآب"، بعد "قانون الأسواق ‏الرقمية" الصادر من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف شركات التكنولوجيا... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T11:42+0000
2022-03-29T11:42+0000
مجتمع
أخبار الاتحاد الأوروبي
منوعات
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و"قانون الأسواق الرقمية" هو قانون شامل لمكافحة الاحتكار، يهدف إلى كبح جماح شركات "آبل" و"غوغل" و"ميتا" (فيسبوك سابقا) وعمالقة التكنولوجيا الآخرين، وتنص أحد أحكامه الرئيسية على أن مقدمي خدمة الرسائل سيحتاجون إلى جعل خدماتهم قابلة للتشغيل البيني مع خدمات أخرى.وقال البرلمان الأوروبي: "اتفق المشرعون في الاتحاد الأوروبي على أن أكبر خدمات المراسلة (مثل واتسآب أو فيسبوك ماسنجر أو آي ميساج) يجب أن تنفتح والتفاعل مع منصات الرسائل الأصغر في حال أن طلبوا ذلك".وبناءا عليه، سيجبر القانون الجديد "واتسآب" على العمل جنبا إلى جنب مع خدمات المراسلة الأقل أمانا، وهنا يحذر خبراء الأمن من أن التدفق الداخلي لتطبيق المراسلة المشفرة مع خدمات المراسلة الأقل أمانا مثل الرسائل القصيرة، من شأنه أن يضر بعامل الأمان.كما يجمع مصممو التشفير أنه سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل، الحفاظ على التشفير بين التطبيقات، مع وجود تداعيات محتملة هائلة على المستخدمين، مثل إضعاف تشفير الرسائل من طرف إلى طرف الموجود في "واتسآب" أو حذفه نهائيا، مما يؤدي إلى حرمان مليار مستخدم من ميزة حماية الرسائل الخاصة.ويقول باحث أمن الإنترنت وأستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة كولومبيا، ستيفن بيلوفين، في تصريحات لموقع "ذا فيرج": "على نحو فعال، لن تكون هناك طريقة لدمج أشكال مختلفة من التشفير معا عبر التطبيقات ذات ميزات التصميم المختلفة".وتابع موضحا: "إن محاولة التوفيق بين بنيتين مختلفتين للتشفير ببساطة لا يمكن القيام به؛ إذ سيتعين على جانب أو آخر إجراء تغييرات كبيرة".وشدد بيلوفين أن جعل خدمات المراسلة المختلفة متوافقة من الممكن أن يؤدي إلى أسلوب القاسم المشترك الأدنى للتصميم، إذ يتم تجريد الميزات الفريدة التي جعلت تطبيقات معينة ذات قيمة للمستخدمين حتى الوصول إلى مستوى مشترك من التوافق، وعلى سبيل المثال، إذا كان أحد التطبيقات يدعم الاتصال المشفر متعدد الأطراف والآخر لا يدعمه، فإن الحفاظ على الاتصالات بينهما يتطلب عادةً إسقاط التشفير.
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مجتمع, أخبار الاتحاد الأوروبي, منوعات

خبراء أمنيون يحذرون من قانون الاتحاد الأوروبي الجديد... قد يطيح بأعظم ميزات "واتسآب"‏

11:42 GMT 29.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvicواتسآب
واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
واتسآب
© REUTERS / Dado Ruvic
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حذر خبراء أمنيون من ضرر قد يلحق بأكبر ميزات تطبيق المراسلة "واتسآب"، بعد "قانون الأسواق ‏الرقمية" الصادر من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.‏
و"قانون الأسواق الرقمية" هو قانون شامل لمكافحة الاحتكار، يهدف إلى كبح جماح شركات "آبل" و"غوغل" و"ميتا" (فيسبوك سابقا) وعمالقة التكنولوجيا الآخرين، وتنص أحد أحكامه الرئيسية على أن مقدمي خدمة الرسائل سيحتاجون إلى جعل خدماتهم قابلة للتشغيل البيني مع خدمات أخرى.
وقال البرلمان الأوروبي: "اتفق المشرعون في الاتحاد الأوروبي على أن أكبر خدمات المراسلة (مثل واتسآب أو فيسبوك ماسنجر أو آي ميساج) يجب أن تنفتح والتفاعل مع منصات الرسائل الأصغر في حال أن طلبوا ذلك".
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وبناءا عليه، سيجبر القانون الجديد "واتسآب" على العمل جنبا إلى جنب مع خدمات المراسلة الأقل أمانا، وهنا يحذر خبراء الأمن من أن التدفق الداخلي لتطبيق المراسلة المشفرة مع خدمات المراسلة الأقل أمانا مثل الرسائل القصيرة، من شأنه أن يضر بعامل الأمان.
كما يجمع مصممو التشفير أنه سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل، الحفاظ على التشفير بين التطبيقات، مع وجود تداعيات محتملة هائلة على المستخدمين، مثل إضعاف تشفير الرسائل من طرف إلى طرف الموجود في "واتسآب" أو حذفه نهائيا، مما يؤدي إلى حرمان مليار مستخدم من ميزة حماية الرسائل الخاصة.
ويقول باحث أمن الإنترنت وأستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة كولومبيا، ستيفن بيلوفين، في تصريحات لموقع "ذا فيرج": "على نحو فعال، لن تكون هناك طريقة لدمج أشكال مختلفة من التشفير معا عبر التطبيقات ذات ميزات التصميم المختلفة".
وتابع موضحا: "إن محاولة التوفيق بين بنيتين مختلفتين للتشفير ببساطة لا يمكن القيام به؛ إذ سيتعين على جانب أو آخر إجراء تغييرات كبيرة".
وشدد بيلوفين أن جعل خدمات المراسلة المختلفة متوافقة من الممكن أن يؤدي إلى أسلوب القاسم المشترك الأدنى للتصميم، إذ يتم تجريد الميزات الفريدة التي جعلت تطبيقات معينة ذات قيمة للمستخدمين حتى الوصول إلى مستوى مشترك من التوافق، وعلى سبيل المثال، إذا كان أحد التطبيقات يدعم الاتصال المشفر متعدد الأطراف والآخر لا يدعمه، فإن الحفاظ على الاتصالات بينهما يتطلب عادةً إسقاط التشفير.
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