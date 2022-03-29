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خبيرات متفجرات عراقيات يقمن بإزالة الألغام في الموصل
خبيرات متفجرات عراقيات يقمن بإزالة الألغام في الموصل
يعمل فريق نسائي من المؤسسة السويسرية لمكافحة الألغام، على مدار الساعة في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في دول... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T08:40+0000
2022-03-29T08:40+0000
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المؤسسة السويسرية لمكافحة الألغام (FSD) هي منظمة إنسانية تأسست في جنيف عام 1997. يقوم خبراء المؤسسة بإزالة وتدمير الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتطهير المواقع الملوثة بالنفايات السامة، ودعم السكان المتضررين من النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار. منذ إنشائها ، أجرت المؤسسة عمليات إزالة الألغام في حوالي 30 دولة في أربع قارات.
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фото, صور, وسائط متعددة, العراق, أخبار العراق اليوم

خبيرات متفجرات عراقيات يقمن بإزالة الألغام في الموصل

08:40 GMT 29.03.2022
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يعمل فريق نسائي من المؤسسة السويسرية لمكافحة الألغام، على مدار الساعة في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في دول العالم) لإزالتها، في ضواحي الموصل العراقية.
© REUTERS / Khalid al-Mousily

امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو &quot;داعش&quot; وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
1/9
© REUTERS / Khalid al-Mousily

امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو &quot;داعش&quot; وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
2/9
© REUTERS / Khalid al-Mousily

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو &quot;داعش&quot; وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
3/9
© REUTERS / Khalid al-Mousily

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو &quot;داعش&quot; وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
4/9
© REUTERS / Khalid al-Mousily

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو &quot;داعش&quot; وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
5/9
© REUTERS / Khalid al-Mousily

امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو &quot;داعش&quot; وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
6/9
© REUTERS / Khalid al-Mousily

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو &quot;داعش&quot; وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
7/9
© REUTERS / Khalid al-Mousily

امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو &quot;داعش&quot; وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
8/9
© REUTERS / Khalid al-Mousily

امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

© REUTERS / Khalid al-Mousily

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو &quot;داعش&quot; وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي
9/9
© REUTERS / Khalid al-Mousily

طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.

المؤسسة السويسرية لمكافحة الألغام (FSD) هي منظمة إنسانية تأسست في جنيف عام 1997. يقوم خبراء المؤسسة بإزالة وتدمير الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتطهير المواقع الملوثة بالنفايات السامة، ودعم السكان المتضررين من النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار. منذ إنشائها ، أجرت المؤسسة عمليات إزالة الألغام في حوالي 30 دولة في أربع قارات.
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