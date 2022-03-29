خبيرات متفجرات عراقيات يقمن بإزالة الألغام في الموصل
امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
امرأة عراقية في فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، ترتدي معدات السلامة، تعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.
طاقم نسائي ضمن فريق المؤسسة السويسرية لإزالة الألغام، يرتدي معدات السلامة، يعمل في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها إرهابيو "داعش" وإزالتها، في ضواحي الموصل، العراق، 27 مارس 2022.