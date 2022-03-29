https://arabic.sputniknews.com/20220329/خبيرات-متفجرات-عراقيات-يقمن-بإزالة-الألغام-في-الموصل-1060596005.html

خبيرات متفجرات عراقيات يقمن بإزالة الألغام في الموصل

خبيرات متفجرات عراقيات يقمن بإزالة الألغام في الموصل

يعمل فريق نسائي من المؤسسة السويسرية لمكافحة الألغام، على مدار الساعة في حقل ألغام في محاولة للعثور على الألغام التي زرعها "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في دول... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T08:40+0000

2022-03-29T08:40+0000

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المؤسسة السويسرية لمكافحة الألغام (FSD) هي منظمة إنسانية تأسست في جنيف عام 1997. يقوم خبراء المؤسسة بإزالة وتدمير الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتطهير المواقع الملوثة بالنفايات السامة، ودعم السكان المتضررين من النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار. منذ إنشائها ، أجرت المؤسسة عمليات إزالة الألغام في حوالي 30 دولة في أربع قارات.

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