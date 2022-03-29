https://arabic.sputniknews.com/20220329/خبيرة-بالأرصاد-المصرية-تحذر-من-تقلبات-جوية-حادة-وسريعة-1060611571.html
خبيرة بالأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية حادة وسريعة
خبيرة بالأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية حادة وسريعة
حذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية،، منار غانم، مما وصفته بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة خلال الفترة المقبلة. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T13:35+0000
2022-03-29T13:35+0000
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وحسب تصريحات لمصراوي، توقعت غانم أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدء من الغد الأربعاء.وقالت إن درجات الحرارة، ستكون "العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة نهارًا، وبين 12 و13 درجة مئوية ليلاً، والطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على محافظات السواحل الشمالية للبلاد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا في الساعات الأولى من الليل، شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر".واوضحت غانم أن فصل الربيع يتسم بتقلبات حادة وسريعة، ناصحة بعدم تخفيف الملابس، أو ارتداء أخرى صيفية.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الأرصاد-المصرية-تكشف-موعد-ارتفاع-درجات-الحرارة-1059984074.html
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أخبار مصر الآن, درجات الحرارة اليوم
خبيرة بالأرصاد المصرية تحذر من تقلبات جوية حادة وسريعة
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حذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية المصرية،، منار غانم، مما وصفته بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة خلال الفترة المقبلة.
وحسب تصريحات لمصراوي
، توقعت غانم أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدء من الغد الأربعاء.
وقالت إن درجات الحرارة، ستكون "العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة نهارًا، وبين 12 و13 درجة مئوية ليلاً، والطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه
البحري وشمال الصعيد، دافئ على محافظات السواحل الشمالية للبلاد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا في الساعات الأولى من الليل، شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر".
لكن خبيرة هيئة الأرصاد الجوية المصرية شددت وبرغم حديثها عن ارتفاع درجات الحرارة على "عدم الانخداع بارتفاعات درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وتغير نوعية الملابس بشكل مفاجئ، كون البلاد تعيش خلال فترات النهار طقسًا دافئًا وخلال فترات الليل ما زال الطقس باردًا أو شديد البرودة".
واوضحت غانم أن فصل الربيع يتسم بتقلبات حادة وسريعة، ناصحة بعدم تخفيف الملابس، أو ارتداء أخرى صيفية.