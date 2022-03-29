https://arabic.sputniknews.com/20220329/خبيرة-تغذية-تتحدث-عن-سبب-نمو-الكرش-من-الإجهاد-العصبي-وكيفية-التخلص-منه-1060612448.html
خبيرة تغذية تتحدث عن دور الإجهاد العصبي في نمو "الكرش" وكيفية التخلص منه
خبيرة تغذية تتحدث عن دور الإجهاد العصبي في نمو "الكرش" وكيفية التخلص منه
تحدثت خبيرة تغذية روسية عن سبب نمو البطن لدى الكثيرين والذي يعود لأسباب عصبية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T13:53+0000
2022-03-29T13:53+0000
2022-03-29T13:56+0000
علوم
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وبحسب الخبيرة ليوبوف بيشالكينا، فإن هرمون التوتر "الكورتيزول" قد يتسبب بظهور البطن ونموه بشكل كبير.وأضافت الخبيرة أن الهرمون يتواجد بشكل كبير في الأوعية الدموية والقلب، ومن مشاكل التخلص منه أن الوجبات الغذائية والرياضة لا يساعدان في ذلك.يصعب تخيل الحياة الحديثة دون ضغوط، لذلك غالبًا ما يظل الكورتيزول باقياً في أجسامنا. نتيجة لذلك، أصبحت أمراض الشيخوخة تظهر في سن أصغر، وتحت تأثير الكورتيزول، يعمل الجسم حرفيًا على التآكل والتلف. ولكن يمكن تقليل تأثيره المدمر، وللقيام بذلك، حاول ألا تبقي في حالة التوتر. إذا كان الموقف غير السار أمرًا لا مفر منه، فلا تبالغ فيه أو تناقشه بالتفصيل. بالإضافة للحد من التواصل مع الأشخاص المثيرين للمشاكل. وحاول أن تنام 8 ساعات على الأقل كل ليلة، وللتهدئة بسرعة، استخدم تمارين التنفس، فهي تساعد أيضًا على تسطيح المعدة. كما ويفضل المشي في الأيام المشمسة في الهواء الطلق. بالإضافة لتناول طعام يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتينات والدهون، وكذلك العناصر النزرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
خبيرة تغذية تتحدث عن دور الإجهاد العصبي في نمو "الكرش" وكيفية التخلص منه
13:53 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 29.03.2022) تابعنا عبر
تحدثت خبيرة تغذية روسية عن سبب نمو البطن لدى الكثيرين والذي يعود لأسباب عصبية.
وبحسب الخبيرة ليوبوف بيشالكينا، فإن هرمون التوتر "الكورتيزول" قد يتسبب بظهور البطن ونموه بشكل كبير.
وأضافت الخبيرة أن الهرمون يتواجد
بشكل كبير في الأوعية الدموية والقلب، ومن مشاكل التخلص منه أن الوجبات الغذائية والرياضة لا يساعدان في ذلك.
يعرف الكورتيزول بأنه هرمون وقائي ففي حالات الذعر يتم إفرازه بشكل كبير مستفيدا من الدهون المخزنة في الأعضاء الحيوية ويعتبر البطن هو المكان المثالي.
يصعب تخيل
الحياة الحديثة دون ضغوط، لذلك غالبًا ما يظل الكورتيزول باقياً في أجسامنا. نتيجة لذلك، أصبحت أمراض الشيخوخة تظهر في سن أصغر، وتحت تأثير الكورتيزول، يعمل الجسم حرفيًا على التآكل والتلف.
ولكن يمكن تقليل تأثيره المدمر، وللقيام بذلك، حاول ألا تبقي في حالة التوتر. إذا كان الموقف غير السار أمرًا لا مفر منه، فلا تبالغ فيه أو تناقشه بالتفصيل. بالإضافة للحد من التواصل مع الأشخاص المثيرين للمشاكل.
وحاول أن تنام 8 ساعات على الأقل كل ليلة، وللتهدئة بسرعة، استخدم تمارين التنفس، فهي تساعد أيضًا على تسطيح المعدة.
كما ويفضل المشي في الأيام المشمسة في الهواء الطلق. بالإضافة لتناول طعام يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتينات والدهون، وكذلك العناصر النزرة.