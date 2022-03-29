عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220329/خبيرة-تغذية-تتحدث-عن-سبب-نمو-الكرش-من-الإجهاد-العصبي-وكيفية-التخلص-منه-1060612448.html
خبيرة تغذية تتحدث عن دور الإجهاد العصبي في نمو "الكرش" وكيفية التخلص منه
خبيرة تغذية تتحدث عن دور الإجهاد العصبي في نمو "الكرش" وكيفية التخلص منه
تحدثت خبيرة تغذية روسية عن سبب نمو البطن لدى الكثيرين والذي يعود لأسباب عصبية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T13:53+0000
2022-03-29T13:56+0000
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048892658_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c66f7a3b7c9c5a595cc10fb2ae8e13ec.jpg
وبحسب الخبيرة ليوبوف بيشالكينا، فإن هرمون التوتر "الكورتيزول" قد يتسبب بظهور البطن ونموه بشكل كبير.وأضافت الخبيرة أن الهرمون يتواجد بشكل كبير في الأوعية الدموية والقلب، ومن مشاكل التخلص منه أن الوجبات الغذائية والرياضة لا يساعدان في ذلك.يصعب تخيل الحياة الحديثة دون ضغوط، لذلك غالبًا ما يظل الكورتيزول باقياً في أجسامنا. نتيجة لذلك، أصبحت أمراض الشيخوخة تظهر في سن أصغر، وتحت تأثير الكورتيزول، يعمل الجسم حرفيًا على التآكل والتلف. ولكن يمكن تقليل تأثيره المدمر، وللقيام بذلك، حاول ألا تبقي في حالة التوتر. إذا كان الموقف غير السار أمرًا لا مفر منه، فلا تبالغ فيه أو تناقشه بالتفصيل. بالإضافة للحد من التواصل مع الأشخاص المثيرين للمشاكل. وحاول أن تنام 8 ساعات على الأقل كل ليلة، وللتهدئة بسرعة، استخدم تمارين التنفس، فهي تساعد أيضًا على تسطيح المعدة. كما ويفضل المشي في الأيام المشمسة في الهواء الطلق. بالإضافة لتناول طعام يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتينات والدهون، وكذلك العناصر النزرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048892658_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_11aca71f9b57aea27bbd57371d9bd197.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم

خبيرة تغذية تتحدث عن دور الإجهاد العصبي في نمو "الكرش" وكيفية التخلص منه

13:53 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 29.03.2022)
© Photo / Pixabay/derneuemannألم أسفل البطن عند الرجال
ألم أسفل البطن عند الرجال - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Photo / Pixabay/derneuemann
تابعنا عبرTelegram
تحدثت خبيرة تغذية روسية عن سبب نمو البطن لدى الكثيرين والذي يعود لأسباب عصبية.
وبحسب الخبيرة ليوبوف بيشالكينا، فإن هرمون التوتر "الكورتيزول" قد يتسبب بظهور البطن ونموه بشكل كبير.
وأضافت الخبيرة أن الهرمون يتواجد بشكل كبير في الأوعية الدموية والقلب، ومن مشاكل التخلص منه أن الوجبات الغذائية والرياضة لا يساعدان في ذلك.
يعرف الكورتيزول بأنه هرمون وقائي ففي حالات الذعر يتم إفرازه بشكل كبير مستفيدا من الدهون المخزنة في الأعضاء الحيوية ويعتبر البطن هو المكان المثالي.
يصعب تخيل الحياة الحديثة دون ضغوط، لذلك غالبًا ما يظل الكورتيزول باقياً في أجسامنا. نتيجة لذلك، أصبحت أمراض الشيخوخة تظهر في سن أصغر، وتحت تأثير الكورتيزول، يعمل الجسم حرفيًا على التآكل والتلف.
ولكن يمكن تقليل تأثيره المدمر، وللقيام بذلك، حاول ألا تبقي في حالة التوتر. إذا كان الموقف غير السار أمرًا لا مفر منه، فلا تبالغ فيه أو تناقشه بالتفصيل. بالإضافة للحد من التواصل مع الأشخاص المثيرين للمشاكل.
وحاول أن تنام 8 ساعات على الأقل كل ليلة، وللتهدئة بسرعة، استخدم تمارين التنفس، فهي تساعد أيضًا على تسطيح المعدة.
كما ويفضل المشي في الأيام المشمسة في الهواء الطلق. بالإضافة لتناول طعام يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من البروتينات والدهون، وكذلك العناصر النزرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала