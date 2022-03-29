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https://arabic.sputniknews.com/20220329/دبابة-تي-72-الروسية-تصمد-بوجه-نظام-سويدي-مضاد-للدبابات-فيديو-1060609838.html
دبابة "تي 72" الروسية تصمد بوجه نظام سويدي مضاد للدبابات... فيديو
دبابة "تي 72" الروسية تصمد بوجه نظام سويدي مضاد للدبابات... فيديو
صمدت دبابة "تي 72 بي إم" (T-72BM) الروسية بوجه نظام "NLAW" السويدي المضاد للدبابات، وذلك بعدما تم استخدامه في ماريوبول الأوكرانية من قبل القوميين. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T13:03+0000
2022-03-29T13:03+0000
رصد عسكري
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وتم تداول المقطع المصور الذي يظهر لحظة تعرض الدبابة للقصف باستخدام هذا النظام، حيث أصاب برج الدبابة ما أدى إلى تحطم مدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم من نوع "NSVT Utes".ولم تتعرض الدبابة لأي تدمير يمنع حركتها لتواصل تقدمها. يذكر أن هذا النظام حصل على الكثير من الإشادة في وقت سابق لقدرته الفعالة على تدمير الدبابات، إلى أنه وقف عاجزا أمام الدبابة الروسية.
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رصد عسكري

دبابة "تي 72" الروسية تصمد بوجه نظام سويدي مضاد للدبابات... فيديو

13:03 GMT 29.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى "أرميا 2020" في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة "تي-72" التابعة للفريق العسكري من كازاخستان
منتدى أرميا 2020 في حقل ألابينو العسكري في ضواحي موسكو - دبابة تي-72 التابعة للفريق العسكري من كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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صمدت دبابة "تي 72 بي إم" (T-72BM) الروسية بوجه نظام "NLAW" السويدي المضاد للدبابات، وذلك بعدما تم استخدامه في ماريوبول الأوكرانية من قبل القوميين.
وتم تداول المقطع المصور الذي يظهر لحظة تعرض الدبابة للقصف باستخدام هذا النظام، حيث أصاب برج الدبابة ما أدى إلى تحطم مدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم من نوع "NSVT Utes".
ولم تتعرض الدبابة لأي تدمير يمنع حركتها لتواصل تقدمها. يذكر أن هذا النظام حصل على الكثير من الإشادة في وقت سابق لقدرته الفعالة على تدمير الدبابات، إلى أنه وقف عاجزا أمام الدبابة الروسية.
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