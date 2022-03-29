https://arabic.sputniknews.com/20220329/دوي-صافرات-إنذار-في-القدس-والجيش-الإسرائيلي-يكشف-السبب-1060598050.html
دوي صافرات إنذار في القدس والجيش الإسرائيلي يكشف السبب
دوي صافرات إنذار في القدس والجيش الإسرائيلي يكشف السبب
دوت صافرات إنذار في مختلف مناطق مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، في إطار تمرين الاستعداد للطوارئ الذي أجرته قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T08:48+0000
2022-03-29T08:48+0000
2022-03-29T08:48+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم إطلاق صافرات الإنذار في القدس كجزء من تدريب لقيادة الجبهة الداخلية".وأضافت أنه "من المتوقع أن تدوي صافرات إنذار إضافية في نصف الساعة القادمة في المدينة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان له أمس نشره على حسابه بموقع تويتر أن صافرات إنذار ستدوي في القدس في إطار تمرين عسكري على الاستعداد للطوارئ.وأضاف الجيش في بيانه "سيطلب من السكان أثناء إطلاق صافرات الإنذار دخول الملاجئ والتحقق من استعدادهم للطواري".وقال إن الصافرات ستدوي في مناطق القدس تباعا بين الساعة 10:5 و10:45 صباحا بالتوقيت المحلي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
دوي صافرات إنذار في القدس والجيش الإسرائيلي يكشف السبب
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دوت صافرات إنذار في مختلف مناطق مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، في إطار تمرين الاستعداد للطوارئ الذي أجرته قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية: "تم إطلاق صافرات الإنذار في القدس كجزء من تدريب لقيادة الجبهة الداخلية".
وأضافت أنه "من المتوقع أن تدوي صافرات إنذار إضافية في نصف الساعة القادمة في المدينة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان له أمس نشره على حسابه بموقع تويتر أن صافرات إنذار ستدوي في القدس في إطار تمرين عسكري على الاستعداد للطوارئ.
وأضاف الجيش في بيانه "سيطلب من السكان أثناء إطلاق صافرات الإنذار دخول الملاجئ والتحقق من استعدادهم للطواري".
وقال إن الصافرات ستدوي في مناطق القدس تباعا بين الساعة 10:5 و10:45 صباحا بالتوقيت المحلي.