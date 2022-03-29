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دوي صافرات إنذار في القدس والجيش الإسرائيلي يكشف السبب
دوي صافرات إنذار في القدس والجيش الإسرائيلي يكشف السبب
دوت صافرات إنذار في مختلف مناطق مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، في إطار تمرين الاستعداد للطوارئ الذي أجرته قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T08:48+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم إطلاق صافرات الإنذار في القدس كجزء من تدريب لقيادة الجبهة الداخلية".وأضافت أنه "من المتوقع أن تدوي صافرات إنذار إضافية في نصف الساعة القادمة في المدينة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان له أمس نشره على حسابه بموقع تويتر أن صافرات إنذار ستدوي في القدس في إطار تمرين عسكري على الاستعداد للطوارئ.وأضاف الجيش في بيانه "سيطلب من السكان أثناء إطلاق صافرات الإنذار دخول الملاجئ والتحقق من استعدادهم للطواري".وقال إن الصافرات ستدوي في مناطق القدس تباعا بين الساعة 10:5 و10:45 صباحا بالتوقيت المحلي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

دوي صافرات إنذار في القدس والجيش الإسرائيلي يكشف السبب

08:48 GMT 29.03.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun منظر يطل على مسجد قبة الصخرة المغطى بالثلج بعد عاصفة ثلجية في القدس، 27 يناير 2022.
منظر يطل على مسجد قبة الصخرة المغطى بالثلج بعد عاصفة ثلجية في القدس، 27 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Ronen Zvulun
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دوت صافرات إنذار في مختلف مناطق مدينة القدس، اليوم الثلاثاء، في إطار تمرين الاستعداد للطوارئ الذي أجرته قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تم إطلاق صافرات الإنذار في القدس كجزء من تدريب لقيادة الجبهة الداخلية".
وأضافت أنه "من المتوقع أن تدوي صافرات إنذار إضافية في نصف الساعة القادمة في المدينة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان له أمس نشره على حسابه بموقع تويتر أن صافرات إنذار ستدوي في القدس في إطار تمرين عسكري على الاستعداد للطوارئ.
وأضاف الجيش في بيانه "سيطلب من السكان أثناء إطلاق صافرات الإنذار دخول الملاجئ والتحقق من استعدادهم للطواري".
وقال إن الصافرات ستدوي في مناطق القدس تباعا بين الساعة 10:5 و10:45 صباحا بالتوقيت المحلي.
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