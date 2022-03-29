https://arabic.sputniknews.com/20220329/ذكرا-باندا-يتقاتلان-على-أنثى-في-موسم-التزاوج-فيديو-1060619684.html
ذكرا باندا يتقاتلان على أنثى في موسم التزاوج... فيديو
ذكرا باندا يتقاتلان على أنثى في موسم التزاوج... فيديو
تعد الباندا من الحيوانات البرية التي تعيش في مناطق الغابات ويكون لها أوقات محددة للتزاوج خلال العام. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T16:11+0000
2022-03-29T16:11+0000
2022-03-29T16:11+0000
منوعات
الصين
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وتصنف الباندا العملاقة ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب صعوبة تزاوجها، التي تواجه الكثير من الصعوبات، التي تتمثل في أنها لا تحدث إلا مرة واحدة كل عام ويكون وقتها محدودا بعدة أيام فقط.وتقول وكالة "رويترز" إن إناث الباندا تظهر إشارات معينة في موسم التزاوج، بينما تصل مدة حملها إلى 163 يوما.ولفتت الوكالة إلى أن عدد الباندا المتبقية في العالم حتى الآن يصل إلى نحو ألفي باندا فقط، وهو ما يجعل هذا الكائن يواجه خطر الانقراض إذا لم يتكاثر بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة.ونشرت صحيفة الشعب الصينية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد معركة بين اثنين من ذكور الباندا للظفر بأنثى باندا في موسم التزاوج بإحدى الغابات شمال غربي الصين.
https://arabic.sputniknews.com/20210220/باندا-عملاقة-تحاول-عبور-أحد-الأنهار-فيديو-1048170938.html
الصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
ذكرا باندا يتقاتلان على أنثى في موسم التزاوج... فيديو
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تعد الباندا من الحيوانات البرية التي تعيش في مناطق الغابات ويكون لها أوقات محددة للتزاوج خلال العام.
وتصنف الباندا العملاقة ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض
بسبب صعوبة تزاوجها، التي تواجه الكثير من الصعوبات، التي تتمثل في أنها لا تحدث إلا مرة واحدة كل عام ويكون وقتها محدودا بعدة أيام فقط.
وتقول وكالة "رويترز" إن إناث الباندا
تظهر إشارات معينة في موسم التزاوج، بينما تصل مدة حملها إلى 163 يوما.
ولفتت الوكالة
إلى أن عدد الباندا المتبقية في العالم حتى الآن يصل إلى نحو ألفي باندا فقط، وهو ما يجعل هذا الكائن يواجه خطر الانقراض إذا لم يتكاثر بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة.
20 فبراير 2021, 21:31 GMT
ونشرت صحيفة الشعب الصينية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد معركة بين اثنين من ذكور الباندا
للظفر بأنثى باندا في موسم التزاوج بإحدى الغابات شمال غربي الصين.