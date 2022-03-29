https://arabic.sputniknews.com/20220329/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يؤجل-زيارته-للهند-بعد-الإصابة-بكورونا-1060594364.html

رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤجل زيارته للهند بعد الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤجل زيارته للهند بعد الإصابة بكورونا

أجّل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت زيارة هي الأولى له إلى الهند منذ توليه مهام منصبه وذلك على خلفية إصابته بفيروس كورونا. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T07:20+0000

2022-03-29T07:20+0000

2022-03-29T07:20+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

نفتالي بينيت

فيروس كورونا

أخبار الهند اليوم

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وكان من المقرر أن يسافر بينيت مساء السبت إلى الهند بمناسبة مرور 30 ​​عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال مكتب بينيت إنه سيتم تحديد موعد جديد للزيارة في وقت لاحق.وأمس الإثنين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إصابته بفيروس كورونا وقال مكتبه في بيان إن حالته جيدة ويمارس مهام عمله عن بعد.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد ألغى زيارة مقررة له إلى الهند اليوم الثلاثاء، تمهيدا لزيارة بينيت على خلفية الأوضاع الأمنية في إسرائيل بعد عملية إطلاق نار وقعت الأحد بمدينة الخضيرة أسفرت عن مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نظيره الإسرائيلي بينيت إلى زيارة بلاده.ووقتها سلم الدعوة إلى بينيت، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكر، الذي كان يزور إسرائيل، على ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت".وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والهند بشكل كبير منذ تولي ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في 2014، وهو ما تجلى بما في ذلك في امتناع الهند عن التصويت ضد إسرائيل بالأمم المتحدة في العديد من القرارات، إضافة إلى توثيق التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/إصابة-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-نفتالي-بينيت-بكورونا-1060548026.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, فيروس كورونا, أخبار الهند اليوم