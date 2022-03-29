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رفض دول مجموعة السبع دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل سيوقف إمداداته
رفض دول مجموعة السبع دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل سيوقف إمداداته
صرح نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للسياسة الاقتصادية، إيفان أبراموف، اليوم الإثنين، بأن رفض دول مجموعة السبع شراء الغاز مقابل الروبل، هو بلا شك ترحيب لا... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:13+0000
2022-03-29T09:13+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أبراموف لوكالة "سبوتنيك": "إذا رفضت هذه الدول شراء الغاز مقابل الروبل، فسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى وقف إمداداته. لدينا موقف واضح".وشدد السناتور على أن روسيا لا تستطيع توريد الغاز بالمجان.وأضاف أبراموف: "إذا كان شرطنا هو الدفع بالروبل، فهذا يعني أنه يتعين الدفع بالروبل. لديهم فرص كافية لشراء روبل مقابل ذلك، وبالإمكان القيام بذلك على الفور في أي بورصة".وشدد على: "أننا لا نضع شروطا غير واقعية".يذكر أن وزير الطاقة الألماني قال، يوم أمس الاثنين، خلال اجتماع للطاقة: "إن دول مجموعة السبع ترفض المطالب الروسية القائمة على عملية دفع ثمن واردات الطاقة الروسية بالروبل".وأعلنت وزارة المال الروسية أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، أن روسيا بالتأكيد لن تقوم بإمداد الغاز بالمجان.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/وزير-الطاقة-الألماني-دول-مجموعة-السبع-ترفض-دفع-ثمن-موارد-الطاقة-الروسية-بالروبل-1060568430.html
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روسيا

رفض دول مجموعة السبع دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل سيوقف إمداداته

09:13 GMT 29.03.2022
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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صرح نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للسياسة الاقتصادية، إيفان أبراموف، اليوم الإثنين، بأن رفض دول مجموعة السبع شراء الغاز مقابل الروبل، هو بلا شك ترحيب لا لبس فيه بوقف إمدادات الغاز.
موسكو - سبوتنيك. وقال أبراموف لوكالة "سبوتنيك": "إذا رفضت هذه الدول شراء الغاز مقابل الروبل، فسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى وقف إمداداته. لدينا موقف واضح".

وشدد السناتور على أن روسيا لا تستطيع توريد الغاز بالمجان.

وأضاف أبراموف: "إذا كان شرطنا هو الدفع بالروبل، فهذا يعني أنه يتعين الدفع بالروبل. لديهم فرص كافية لشراء روبل مقابل ذلك، وبالإمكان القيام بذلك على الفور في أي بورصة".

وشدد على: "أننا لا نضع شروطا غير واقعية".
يذكر أن وزير الطاقة الألماني قال، يوم أمس الاثنين، خلال اجتماع للطاقة: "إن دول مجموعة السبع ترفض المطالب الروسية القائمة على عملية دفع ثمن واردات الطاقة الروسية بالروبل".
وأعلنت وزارة المال الروسية أن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، أن روسيا بالتأكيد لن تقوم بإمداد الغاز بالمجان.
رئيس مكتب المستشارية الألمانية بيتر ألتماير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
وزير الطاقة الألماني: مجموعة السبع ترفض دفع ثمن موارد الطاقة الروسية بالروبل
أمس, 12:34 GMT
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