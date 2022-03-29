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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/روسيا-لا-تترك-الأراضي-الأوكرانية-المحررة-بلا-حماية-1060596747.html
روسيا لا تترك الأراضي الأوكرانية المحررة بلا حماية
روسيا لا تترك الأراضي الأوكرانية المحررة بلا حماية
لا يمكن لروسيا أن تترك الناس في الأراضي التي يتم تحريرها من قوات نظام الحكم الأوكراني للأقدار. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T08:01+0000
2022-03-29T08:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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أكد عضو في مجلس الشيوخ الروسي (مجلس الفيدرالية) ضرورة توفير الأمن لساكني الأراضي التي تحررها قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية، من قوات نظام الحكم الأوكراني. وقال السيناتور سيرغي تسيكوف في حديث لـ"سبوتنيك":وأشار إلى أن محرري هذه الأراضي لن يرحلوا منها إلا بعد أن يتم توفير الحماية لساكنيها.وأضاف أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق جميع الأهداف المحددة ومنها إخلاء أوكرانيا من الأسلحة وتخليصها من النازية.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب تدمير الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس وسكان المنطقة عامة، وتخليص أوكرانيا من النازية.إلى ذلك، أعلنت وزارة خارجية جمهورية لوغانسك تحرير أكثر من 90 في المائة من أراضي الجمهورية حتى صباح التاسع والعشرين من مارس/آذار.
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روسيا

روسيا لا تترك الأراضي الأوكرانية المحررة بلا حماية

08:01 GMT 29.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصوريفرح السكان في تحرير مدينة السعادة في مدينة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022
يفرح السكان في تحرير مدينة السعادة في مدينة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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لا يمكن لروسيا أن تترك الناس في الأراضي التي يتم تحريرها من قوات نظام الحكم الأوكراني للأقدار.
أكد عضو في مجلس الشيوخ الروسي (مجلس الفيدرالية) ضرورة توفير الأمن لساكني الأراضي التي تحررها قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية، من قوات نظام الحكم الأوكراني. وقال السيناتور سيرغي تسيكوف في حديث لـ"سبوتنيك":
لا بد من توفير الحماية للأراضي الأوكرانية المحررة.
وأشار إلى أن محرري هذه الأراضي لن يرحلوا منها إلا بعد أن يتم توفير الحماية لساكنيها.
وأضاف أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق جميع الأهداف المحددة ومنها إخلاء أوكرانيا من الأسلحة وتخليصها من النازية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أجل ذلك يجب تدمير الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم الأوكراني ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس وسكان المنطقة عامة، وتخليص أوكرانيا من النازية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة خارجية جمهورية لوغانسك تحرير أكثر من 90 في المائة من أراضي الجمهورية حتى صباح التاسع والعشرين من مارس/آذار.
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