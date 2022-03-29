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زاخاروفا تصف قرار هولندا طرد 17 دبلوماسيا روسيا بـ "التعسفي"
زاخاروفا تصف قرار هولندا طرد 17 دبلوماسيا روسيا بـ "التعسفي"
وصفت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قرار السلطات الهولندية طرد 17 دبلوماسيا روسيا بالقرار "التعسفي". 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T17:02+0000
2022-03-29T17:02+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تعليق رسمي: "تقع المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التعسف على عاتق السلطات الهولندية".ووفقا لها، فإن هذه الخطوة غير الودية تشهد على الغياب "للاهتمام بالحفاظ على قنوات دبلوماسية طبيعية للتواصل مع روسيا" لدى سلطات البلاد.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/روسيا-ترد-بالمثل-على-طرد-ثلاثة-من-دبلوماسييها-من-سلوفاكيا-1060567132.html
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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا تصف قرار هولندا طرد 17 دبلوماسيا روسيا بـ "التعسفي"

17:02 GMT 29.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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وصفت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قرار السلطات الهولندية طرد 17 دبلوماسيا روسيا بالقرار "التعسفي".
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تعليق رسمي: "تقع المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التعسف على عاتق السلطات الهولندية".

ووفقا لها، فإن هذه الخطوة غير الودية تشهد على الغياب "للاهتمام بالحفاظ على قنوات دبلوماسية طبيعية للتواصل مع روسيا" لدى سلطات البلاد.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
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