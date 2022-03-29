https://arabic.sputniknews.com/20220329/زاخاروفا-تصف-قرار-هولندا-طرد-17-دبلوماسيا-روسيا-بـ-التعسفي-1060622456.html

زاخاروفا تصف قرار هولندا طرد 17 دبلوماسيا روسيا بـ "التعسفي"

زاخاروفا تصف قرار هولندا طرد 17 دبلوماسيا روسيا بـ "التعسفي"

وصفت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قرار السلطات الهولندية طرد 17 دبلوماسيا روسيا بالقرار "التعسفي". 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T17:02+0000

2022-03-29T17:02+0000

2022-03-29T17:02+0000

روسيا

الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تعليق رسمي: "تقع المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التعسف على عاتق السلطات الهولندية".ووفقا لها، فإن هذه الخطوة غير الودية تشهد على الغياب "للاهتمام بالحفاظ على قنوات دبلوماسية طبيعية للتواصل مع روسيا" لدى سلطات البلاد.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.

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روسيا, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا