https://arabic.sputniknews.com/20220329/زيت-الزيتون-أسرار-عجيبة-وارتباط-بطول-العمر-1060604860.html

زيت الزيتون... أسرار عجيبة وارتباط بطول العمر

زيت الزيتون... أسرار عجيبة وارتباط بطول العمر

كشفت دراسة جديدة عن أسرار وُصفت بالعجيبة لزيت الزيتون وحقيقة ارتباطه بزيادة متوسط العمر والحد من أمراض القلب والأوعية الدموية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T11:26+0000

2022-03-29T11:26+0000

2022-03-29T11:26+0000

الصحة

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وأثبتت الدراسة التي استمرت لنحو 3 عقود، وجود صلة بين انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة وزيت الزيتون، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".يقول تقرير لكلية الطب بجامعة هارفارد بناء على نتائج الدراسة هذه: "خلال 28 عاما من المتابعة، أظهر البحث أن المشاركين الذين تناولوا أكبر كمية من زيت الزيتون (أكثر من 1/2 ملعقة كبيرة، أو 7 غرامات يوميا) كان لديهم خطر أقل بنسبة 19% للوفاة المبكرة مقارنة بالأشخاص الذين لم يستخدموا زيت الزيتون أبدا أو نادرا".ما هو زيت الزيتون؟زيت الزيتون هو الزيت المستخرج من الزيتون، ويستخدم عادة كزيت للطبخ وتوابل السلطة.هناك عدة أنواع من زيوت الزيتون: زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون النقي وزيت الزيتون المكرر وزيت ثفل الزيتون.يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز هو الأفضل من بين جميع الزيوت، في حين أن زيوت الزيتون المكررة وزيوت ثفل الزيتون هي أقل أنواع الزيوت جودة والتي يتم استخلاصها من البقايا بعد عصر الزيتون.لماذا زيت الزيتون زيت صحي؟من المعروف أن زيت الزيتون يقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض. أحد الأسباب العديدة وراء هذه الحقيقة هو احتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة المعروفة بخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم نذير للعديد من الأمراض والمضاعفات الصحية.يمكن أن يقلل زيت الزيتون البكر الممتاز من الالتهابات بسبب وجود مضادات الأكسدة الأوليوكانتال.أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة هذه يمكن أن تقلل الضرر التأكسدي بسبب الجذور الحرة المعروف أنها تسبب السرطان.من المعروف أيضا أن حمض الأوليك الموجود في زيت الزيتون له خصائص مضادة للالتهابات.تُظهر الدراسة البحثية المذكورة أعلاه أيضا أنه بالنسبة للوفاة بسبب مرض معين، فإن أولئك الذين تناولوا المزيد من زيت الزيتون لديهم خطر أقل بنسبة 19% للوفاة بأمراض القلب، و17% أقل للوفاة بالسرطان، وخطر أقل بنسبة 29% للوفاة من الأمراض التنكسية العصبية (مثل باركنسون أو الزهايمر).وأظهرت الدراسة أيضا أن هؤلاء الأشخاص لديهم مخاطر أقل بنسبة 18% للوفاة من أمراض الجهاز التنفسي.كشفت دراسة أخرى أجريت في إسبانيا أيضا أن هناك عددا لا يحصى من الفوائد الصحية والمتعلقة بالعمر من استهلاك حتى كمية صغيرة من زيت الزيتون.

https://arabic.sputniknews.com/20211031/كيف-تتأكد-من-جودة-زيت-الزيتون-عند-شرائه-وما-هي-الكمية-الموصى-بها-يوميا؟-1050585249.html

https://arabic.sputniknews.com/20210926/تقرير-يحدد-ثلاثة-أسباب-تجعل-مضادات-الأكسدة-مهمة-لصحة-القلب-1050260350.html

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