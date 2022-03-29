https://arabic.sputniknews.com/20220329/شركة-إنتل-تكشف-عن-أسرع-معالج-مكتبي-في-العالم-1060617539.html
شركة "إنتل" تكشف عن "أسرع معالج مكتبي" في العالم
شركة "إنتل" تكشف عن "أسرع معالج مكتبي" في العالم
كشفت شركة "إنتل" عن الجيل الجديد من معالجاتها المكتبية، الذي تقول إنه يمثل أسرع معالج مكتبي في العالم. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T15:25+0000
2022-03-29T15:25+0000
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جاء ذلك في تقرير نشرته الشركة متعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، أمس الاثنين.ويحمل المعالج المكتبي الجديدة اسم "كور آي 9 - 12900 كي إس"، وهو معالج تصل سرعته إلى 5.5 غيغاهرتز، بما يساهم في زيادة كفاءة الأجهزة التي تستخدمه خاصة في مجال الألعاب وصناعة المحتوى.وينتمي معالج "إنتل" الجديد إلى الجيل رقم 12 من المعالجات المكتبية ويعد اختيارا مثاليا لصانعي المحتوى ومستخدمي الألعاب الإلكترونية الذين يبحثون عن أقصى سرعة ممكنة في معالجة البيانات.ولفت التقرير إلى أن المعالج الجديد سيكون متاحا في مطلع أبريل/ نيسان المقبل بسعر يصل إلى 739 دولار أمريكي.
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منوعات, أخبار العالم الآن
شركة "إنتل" تكشف عن "أسرع معالج مكتبي" في العالم
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كشفت شركة "إنتل" عن الجيل الجديد من معالجاتها المكتبية، الذي تقول إنه يمثل أسرع معالج مكتبي في العالم.