https://arabic.sputniknews.com/20220329/شركة-في-هونغ-كونغ-تبيع-توابيت-من-الورق-المقوى-وسط-أزمة-نقص-في-النعوش-المتربطة-بوفيات-كورونا-1060599579.html

شركة في هونغ كونغ تبيع توابيت من الورق المقوى وسط أزمة نقص في النعوش المرتبطة بوفيات ‏كورونا

شركة في هونغ كونغ تبيع توابيت من الورق المقوى وسط أزمة نقص في النعوش المرتبطة بوفيات ‏كورونا

أعلنت إحدى الشركات في هونغ كونغ عن توفيرها حلا لأزمة نقص التوابيت الخشبية، والتي نجمت عن ‏ارتفاع وفيات فيروس "كورونا" في المدينة.‏ 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T09:21+0000

2022-03-29T09:21+0000

2022-03-29T10:04+0000

الصين

فيروس كورونا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104518/54/1045185451_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_543d03e5bac3f03df16e11defd5e0cfe.jpg

وقالت الشركة إنها تبيع توابيت مصنوعة من الورق المقوى الصديق للبيئة، كبديل للتوابيت الخشبية التي تنفد سريعا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.والتوابيت التي توفرها شركة "LifeArt Asia"مصنوعة من ألياف الخشب المعاد تدويرها، والتي من الممكن تخصيصها بتصميمات مختلفة ترضي جميع الأذواق.وأكدت أنها قادرة على إنتاج ما يصل إلى 50 تابوتا يوميا في مصنعها الواقع في أبردين، وهي منطقة جنوبي هونغ كونغ.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ويلسون تونغ، إنه "لا تزال هناك بعض المقاومة لاستخدام الصناديق المصنوعة من الورق المقوى"، مضيفا: "يشعر الناس أنه من المخجل قليلا استخدام ما يسمى بالنعوش الورقية، إنهم يشعرون أن هذا أمر محترم للغاية لأحبائهم الراحلين".لكنه أشار إلى أن "الشركة لديها تصميمات يمكن أن تعكس الدين أو الهوايات، ويمكن أن يكون للتابوت لون مخصص، لذا فهي توفر أكثر من خيار للناس حتى يتمكنوا من تخصيص الجنازة، وتقديم وداع أكثر متعة دون الخوف من الموت"، بحسب قوله.وأشارت شركة "LifeArt Asia" إلى أن توابيتها المصنوعة من الورق المقوى عند حرقها أثناء حرق الجثث تنبعث منها غازات دفيئة أقل بنسبة 87 بالمشة، مقارنة بتلك المصنوعة من الخشب أو بدائل الخشب. وأودى تفشي فيروس "كورونا" المستجد في هونغ كونغ بحياة حوالي 6000 شخص خلال العام الحالي، وسارعت سلطات المدينة لطلب المزيد، إذ قالت الحكومة إن "1200 نعشا وصل إلى المدينة الأسبوع الماضي، وهناك المزيد قادم".وأبلغت هونغ كونغ عن حوالي 200 حالة وفاة يوميا في المتوسط ​​خلال الأسبوع الماضي، حيث يموت العديد من السكان المسنين الذين لم يتم تلقيحهم بسبب (كوفيد-19).

https://arabic.sputniknews.com/20220328/إغلاق-النصف-الشرقي-من-شنغهاي-إثر-تفشي-كورونا-1060551573.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, فيروس كورونا, العالم