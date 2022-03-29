عربي
ميدينسكي: أوكرانيا تخلت عن رغبتها في إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية
https://arabic.sputniknews.com/20220329/شركة-منتجات-أمريكية-شهيرة-تعتذر-عن-منشور-في-الصين-بشأن-رائحة-أقدام-النساء-1060609573.html
شركة منتجات أمريكية شهيرة تعتذر عن منشور في الصين بشأن رائحة أقدام النساء
شركة منتجات أمريكية شهيرة تعتذر عن منشور في الصين بشأن رائحة أقدام النساء
اعتذرت شركة سلع استهلاكية أمريكية شهيرة عن منشور مثير للجدل لها على مواقع ‏التواصل الاجتماعي في الصين، والذي يزعم أن رائحة أقدام النساء أسوأ من رائحة ‏الرجال.‏ 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T12:59+0000
2022-03-29T12:59+0000
مجتمع
الصين
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/1046089530_0:196:1921:1276_1920x0_80_0_0_6aca73fadd485672b11090ffe93c6605.jpg
وجاء في منشور شركة المنظفات الصحية "بروكتر أند غامبل": "رائحة أقدام النساء أسوأ من رائحة أقدام الرجال ب5 أضعاف، وإذا كنت لا تصدق فاستمتع برائحتها"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننيغ بوست" الصينيةونشرت الشركة منشورها في 13 مارس/ آذار الجاري عبر حسابها الرسمي على المنصة الاجتماعية الصينية "وي تشات".وأثار المنشور الذي كان يهدف إلى الترويج لمجموعة من منتجات العناية بالجسم المعطرة غضبا سريعا على الشبكة العنكبوتية، إذ أعلن العديد من مستخدمي "وي تشات" عن مقاطعتهم الشركة الأمريكية، بسبب المنشور الذي وصفوه بـ"المتحيز جنسيا للرجال".وفي يوم الخميس الماضي، أصدرت "بروكتر آند غامبل" اعتذارا على موقع "ويبو"، وأشارت إلى حذفها للمنشور.وكتبت الشركة باللغة الصينية: "نعتذر بصدق عن المحتوى غير اللائق للمقال، والذي يحط من احترام المرأة، إن الشركة تدعو دائما إلى قيم متساوية ومتسامحة ومحترمة، لقد حذفنا هذا المقال وأصلحنا حسابنا على "وي تشات" بجدية".
https://arabic.sputniknews.com/20211023/7-طرق-للتخلص-من-رائحة-القدم-الكريهة-منها-صودا-الخبز-1050509040.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/18/1046089530_0:0:1701:1276_1920x0_80_0_0_03b74779d4496b03aeda8a9418b2ae29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, الصين, منوعات

شركة منتجات أمريكية شهيرة تعتذر عن منشور في الصين بشأن رائحة أقدام النساء

12:59 GMT 29.03.2022
© Photo / CCOأقدام
أقدام - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
أقدام
© Photo / CCO
تابعنا عبرTelegram
اعتذرت شركة سلع استهلاكية أمريكية شهيرة عن منشور مثير للجدل لها على مواقع ‏التواصل الاجتماعي في الصين، والذي يزعم أن رائحة أقدام النساء أسوأ من رائحة ‏الرجال.‏
وجاء في منشور شركة المنظفات الصحية "بروكتر أند غامبل": "رائحة أقدام النساء أسوأ من رائحة أقدام الرجال ب5 أضعاف، وإذا كنت لا تصدق فاستمتع برائحتها"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننيغ بوست" الصينية
ونشرت الشركة منشورها في 13 مارس/ آذار الجاري عبر حسابها الرسمي على المنصة الاجتماعية الصينية "وي تشات".
جوارب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2021
7 طرق للتخلص من رائحة القدم الكريهة... منها صودا الخبز
23 أكتوبر 2021, 10:17 GMT
وأثار المنشور الذي كان يهدف إلى الترويج لمجموعة من منتجات العناية بالجسم المعطرة غضبا سريعا على الشبكة العنكبوتية، إذ أعلن العديد من مستخدمي "وي تشات" عن مقاطعتهم الشركة الأمريكية، بسبب المنشور الذي وصفوه بـ"المتحيز جنسيا للرجال".
وفي يوم الخميس الماضي، أصدرت "بروكتر آند غامبل" اعتذارا على موقع "ويبو"، وأشارت إلى حذفها للمنشور.
وكتبت الشركة باللغة الصينية: "نعتذر بصدق عن المحتوى غير اللائق للمقال، والذي يحط من احترام المرأة، إن الشركة تدعو دائما إلى قيم متساوية ومتسامحة ومحترمة، لقد حذفنا هذا المقال وأصلحنا حسابنا على "وي تشات" بجدية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала