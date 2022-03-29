https://arabic.sputniknews.com/20220329/شركة-منتجات-أمريكية-شهيرة-تعتذر-عن-منشور-في-الصين-بشأن-رائحة-أقدام-النساء-1060609573.html
شركة منتجات أمريكية شهيرة تعتذر عن منشور في الصين بشأن رائحة أقدام النساء
شركة منتجات أمريكية شهيرة تعتذر عن منشور في الصين بشأن رائحة أقدام النساء
اعتذرت شركة سلع استهلاكية أمريكية شهيرة عن منشور مثير للجدل لها على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، والذي يزعم أن رائحة أقدام النساء أسوأ من رائحة الرجال. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T12:59+0000
2022-03-29T12:59+0000
2022-03-29T12:59+0000
مجتمع
الصين
منوعات
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وجاء في منشور شركة المنظفات الصحية "بروكتر أند غامبل": "رائحة أقدام النساء أسوأ من رائحة أقدام الرجال ب5 أضعاف، وإذا كنت لا تصدق فاستمتع برائحتها"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننيغ بوست" الصينيةونشرت الشركة منشورها في 13 مارس/ آذار الجاري عبر حسابها الرسمي على المنصة الاجتماعية الصينية "وي تشات".وأثار المنشور الذي كان يهدف إلى الترويج لمجموعة من منتجات العناية بالجسم المعطرة غضبا سريعا على الشبكة العنكبوتية، إذ أعلن العديد من مستخدمي "وي تشات" عن مقاطعتهم الشركة الأمريكية، بسبب المنشور الذي وصفوه بـ"المتحيز جنسيا للرجال".وفي يوم الخميس الماضي، أصدرت "بروكتر آند غامبل" اعتذارا على موقع "ويبو"، وأشارت إلى حذفها للمنشور.وكتبت الشركة باللغة الصينية: "نعتذر بصدق عن المحتوى غير اللائق للمقال، والذي يحط من احترام المرأة، إن الشركة تدعو دائما إلى قيم متساوية ومتسامحة ومحترمة، لقد حذفنا هذا المقال وأصلحنا حسابنا على "وي تشات" بجدية".
https://arabic.sputniknews.com/20211023/7-طرق-للتخلص-من-رائحة-القدم-الكريهة-منها-صودا-الخبز-1050509040.html
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مجتمع, الصين, منوعات
شركة منتجات أمريكية شهيرة تعتذر عن منشور في الصين بشأن رائحة أقدام النساء
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اعتذرت شركة سلع استهلاكية أمريكية شهيرة عن منشور مثير للجدل لها على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، والذي يزعم أن رائحة أقدام النساء أسوأ من رائحة الرجال.
وجاء في منشور شركة المنظفات الصحية "بروكتر أند غامبل": "رائحة أقدام النساء أسوأ من رائحة أقدام الرجال ب5 أضعاف، وإذا كنت لا تصدق فاستمتع برائحتها"، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننيغ بوست"
الصينية
ونشرت الشركة منشورها في 13 مارس/ آذار الجاري عبر حسابها الرسمي على المنصة الاجتماعية الصينية "وي تشات".
23 أكتوبر 2021, 10:17 GMT
وأثار المنشور الذي كان يهدف إلى الترويج لمجموعة من منتجات العناية بالجسم المعطرة غضبا سريعا على الشبكة العنكبوتية، إذ أعلن العديد من مستخدمي "وي تشات" عن مقاطعتهم الشركة الأمريكية، بسبب المنشور الذي وصفوه بـ"المتحيز جنسيا للرجال".
وفي يوم الخميس الماضي، أصدرت "بروكتر آند غامبل" اعتذارا على موقع "ويبو"، وأشارت إلى حذفها للمنشور.
وكتبت الشركة باللغة الصينية: "نعتذر بصدق عن المحتوى غير اللائق للمقال، والذي يحط من احترام المرأة، إن الشركة تدعو دائما إلى قيم متساوية ومتسامحة ومحترمة، لقد حذفنا هذا المقال وأصلحنا حسابنا على "وي تشات" بجدية".