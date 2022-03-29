شويغو: تزويد الغرب أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة تصرف غير مسؤول وتوزيعها عشوائيا تهديد لأوروبا
09:20 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 10:03 GMT 29.03.2022)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation/
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن مد الدول الغربية أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة تصرف غير مسؤول؛ مشددا على أن توزيعها غير المنضبط، قد يشكل تهديدا للدول الأوروبية.
موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الدفاع الروسي، خلال اجتماع موسع مع مسؤولين من الوزارة، "نحن نعتبر موقف الغرب، الذي يزود أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، غير مسؤول. وتوزيعها العشوائي على السكان والمرتزقة، لا يؤدي سوى إلى تفاقم الوضع، وقد يشكل، في المستقبل، تهديدا للأوروبيين أنفسهم".
وأضاف، "نحن نتابع تصريحات قادة دول الناتو (حلف شمال الأطلسي) الفردية، حول نيتهم تزويد أوكرانيا بالطائرات وأنظمة الدفاع الجوي. في حالة تنفيذها، سوف نرد بشكل مناسب".
وأضاف، "نحن نتابع تصريحات قادة دول الناتو (حلف شمال الأطلسي) الفردية، حول نيتهم تزويد أوكرانيا بالطائرات وأنظمة الدفاع الجوي. في حالة تنفيذها، سوف نرد بشكل مناسب".
وأشارشويغو إلى أن "عواقب الاستخدام غير المدروس لأسلحة معينة من قبل الجيش الأوكراني تتجلى في مناطق مختلفة"، مشيرا على وجه الخصوص إلى "وجود تهديد حقيقي للملاحة المدنية في البحر الأسود"، بسبب الالغام البحرية".
وقال شويغو "أولاً، فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية الخاصة للقوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا. بوجه عام، تم الانتهاء من المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث جرى خفض الإمكانات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل كبير، ما يسمح لنا بتركيز الاهتمام الرئيسي والجهود الرئيسية لتحقيق الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس".
وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لأضرار جسيمة ... لقد حققنا السيطرة في الأجواء" وأضاف بأنه "تم عمليا تدمير القوات الجوية ونظام الدفاع الجوي(الأوكراني)".
ووفقا له، من بين 152 طائرة كانت في التشكيل القتالي للقوات الأوكرانية قبل بدء العملية، تم تدمير 123 طائرة، ومن أصل 149 مروحية - 77 (دمرت)، من أصل 180 نظام دفاع جوي بعيد المدى ومتوسط المدى - 152 (تم تدميرها).
وأضاف شويغو، بأن : "القوات البحرية للبلاد (أوكرانيا) لم تعد موجودة. ولحقت بكافة التشكيلات من القوات البرية والجوية خسائر كبيرة".
وتتواصل، منذ 28 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس (لوهانسك ودونيتسك) من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لأضرار جسيمة ... لقد حققنا السيطرة في الأجواء" وأضاف بأنه "تم عمليا تدمير القوات الجوية ونظام الدفاع الجوي(الأوكراني)".
ووفقا له، من بين 152 طائرة كانت في التشكيل القتالي للقوات الأوكرانية قبل بدء العملية، تم تدمير 123 طائرة، ومن أصل 149 مروحية - 77 (دمرت)، من أصل 180 نظام دفاع جوي بعيد المدى ومتوسط المدى - 152 (تم تدميرها).
وأضاف شويغو، بأن : "القوات البحرية للبلاد (أوكرانيا) لم تعد موجودة. ولحقت بكافة التشكيلات من القوات البرية والجوية خسائر كبيرة".
وتتواصل، منذ 28 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس (لوهانسك ودونيتسك) من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.
ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.