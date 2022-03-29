عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220329/طائرات-إسرائيلية-ترافق-قاذفة-أمريكية-في-طريقها-إلى-الخليج-1060616000.html
طائرات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج
طائرات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية إسرائيلية رافقت قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T15:03+0000
2022-03-29T15:03+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/89/1020318993_0:209:3000:1897_1920x0_80_0_0_514299cf57d1bc984ad8a26d4dbeb20b.jpg
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية إسرائيلية من نوع "F-15" قد رافقت اليوم قاذفة عسكرية أمريكية من نوع "B-52" عبرت سماء إسرائيل في طريقها إلى الخليج من جهة الغرب شرقا.وأكدت الدفاع الإسرائيلية أن تلك الطلعة الجوية تأتي في سياق التعاون العملياتي الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، الذي يعتبر عاملا مهما في الحفاظ على أمن سماء إسرائيل والشرق الأوسط.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/89/1020318993_96:0:2904:2106_1920x0_80_0_0_20caa989755adea2f3c8741a6c5eb7da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار العالم الآن

طائرات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج

15:03 GMT 29.03.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Str/HO
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية إسرائيلية رافقت قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج.
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية إسرائيلية من نوع "F-15" قد رافقت اليوم قاذفة عسكرية أمريكية من نوع "B-52" عبرت سماء إسرائيل في طريقها إلى الخليج من جهة الغرب شرقا.
وأكدت الدفاع الإسرائيلية أن تلك الطلعة الجوية تأتي في سياق التعاون العملياتي الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، الذي يعتبر عاملا مهما في الحفاظ على أمن سماء إسرائيل والشرق الأوسط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала