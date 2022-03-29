https://arabic.sputniknews.com/20220329/طائرات-إسرائيلية-ترافق-قاذفة-أمريكية-في-طريقها-إلى-الخليج-1060616000.html
طائرات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج
طائرات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية إسرائيلية رافقت قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T15:03+0000
2022-03-29T15:03+0000
2022-03-29T15:03+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
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وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية إسرائيلية من نوع "F-15" قد رافقت اليوم قاذفة عسكرية أمريكية من نوع "B-52" عبرت سماء إسرائيل في طريقها إلى الخليج من جهة الغرب شرقا.وأكدت الدفاع الإسرائيلية أن تلك الطلعة الجوية تأتي في سياق التعاون العملياتي الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، الذي يعتبر عاملا مهما في الحفاظ على أمن سماء إسرائيل والشرق الأوسط.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار العالم الآن
طائرات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية إسرائيلية رافقت قاذفة أمريكية في طريقها إلى الخليج.
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرات عسكرية إسرائيلية من نوع "F-15" قد رافقت اليوم قاذفة عسكرية أمريكية من نوع "B-52" عبرت سماء إسرائيل في طريقها إلى الخليج
من جهة الغرب شرقا.
وأكدت الدفاع الإسرائيلية أن تلك الطلعة الجوية تأتي في سياق التعاون العملياتي الوثيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي
، الذي يعتبر عاملا مهما في الحفاظ على أمن سماء إسرائيل والشرق الأوسط.