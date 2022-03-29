https://arabic.sputniknews.com/20220329/طيران-الإمارات-نواصل-تسيير-الرحلات-إلى-روسيا-1060601395.html
طيران الإمارات: نواصل تسيير الرحلات إلى روسيا
طيران الإمارات: نواصل تسيير الرحلات إلى روسيا
أعلن تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستواصل تسيير الرحلات الجوية إلى روسيا. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:45+0000
2022-03-29T09:45+0000
2022-03-29T09:45+0000
إيطاليا
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وتابع كلارك، أن هذا الأمر مستمر حتى "يطلب أصحاب الرحلات عدم القيام بذلك". وأضاف "ما دامت الدولة، مالكة الشركة، تطالبنا بالسفر إلى هناك فسنواصل (تسيير الرحلات)". وقال تيم كلارك إن "هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نسافر إلى هناك فنحن نحمل السلع الإنسانية. لدينا منظمات غير حكومية تسافر من روسيا وإليها. لدينا المجتمع الدبلوماسي الذي يتوجه من وإلى روسيا... لذلك فإن كل ما علينا القيام به أن نكون عامل تمكين وتسهيل دون اتخاذ موقف سياسي في الوقت الراهن".
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا
طيران الإمارات: نواصل تسيير الرحلات إلى روسيا
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أعلن تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستواصل تسيير الرحلات الجوية إلى روسيا.
وتابع كلارك، أن هذا الأمر مستمر حتى "يطلب أصحاب الرحلات عدم القيام بذلك".
وأضاف "ما دامت الدولة، مالكة الشركة، تطالبنا بالسفر إلى هناك فسنواصل (تسيير الرحلات)".
وقال تيم كلارك إن "هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نسافر إلى هناك فنحن نحمل السلع الإنسانية. لدينا منظمات غير حكومية تسافر من روسيا وإليها. لدينا المجتمع الدبلوماسي الذي يتوجه من وإلى روسيا
... لذلك فإن كل ما علينا القيام به أن نكون عامل تمكين وتسهيل دون اتخاذ موقف سياسي في الوقت الراهن".