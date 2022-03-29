https://arabic.sputniknews.com/20220329/عمداء-بلديات-برقة-يعلنون-دعمهم-للحكومة-الليبية-برئاسة-فتحي-باشاغا-فيديو-1060616927.html

عمداء بلديات برقة يعلنون دعمهم للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا... فيديو

عمداء بلديات برقة يعلنون دعمهم للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا... فيديو

أصدر عمداء بلديات ورؤساء المجالس التيسيرية بالمنطقة الشرقية "برقة" في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بيانا، أكدوا فيه التزامهم بقرار مجلس النواب الليبي الذي يقضي بمنح... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T15:12+0000

2022-03-29T15:12+0000

2022-03-29T15:12+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1059340462_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_f251925fb996fe0ead99a13874b447d9.jpg

وقال عمداء بلديات برقة في بيان مصور إن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.وأضافوا أنهم يؤيدون ويدعمون الحكومة الليبية برئاسة باشاغا.وأشاروا إلى أنهم سيكونون أحد الجهات التنفيذية للحكومة الليبية وما يصدر عنها من قرارات.كما شدد عمداء بلديات برقة على التزامهم بما صدر عن مجلس النواب السلطة التشريعية في ليبيا التي انتخبت باشاغا رئيسا للحكومة.وفي 10 شباط/فبراير الماضي، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، وهو الأمر الذي رفضه الدبيبة مؤكدا أنه سيواصل مهامه حتى إجراء انتخابات.وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220327/باشاغا-يعلن-قرب-دخول-حكومته-إلى-طرابلس-لاستلام-مقراتها-ومباشرة-مهامها-فيديو-1060534249.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي