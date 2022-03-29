https://arabic.sputniknews.com/20220329/غوتيريش-العنصرية-لا-تزال-قائمة-بعد-قرنين-من-نهاية-الرق-عبر-الأطلسي-1060623404.html
غوتيريش: العنصرية لا تزال قائمة بعد قرنين من نهاية "الرق عبر الأطلسي"
غوتيريش: العنصرية لا تزال قائمة بعد قرنين من نهاية "الرق عبر الأطلسي"
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه الأكاذيب الوحشية للعنصرية لا تزال قائمة رغم مرور أكثر من مائتي عام على انتهاء تجارة الرق عبر الأطلسي. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T17:43+0000
2022-03-29T17:43+0000
2022-03-29T17:54+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أكد فيها أن إنهاء إرث العبودية المتمثل في العنصرية هو التزام عالمي.وفي عام 2007، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص يوم 25 مارس/ آذار من كل عام يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا تجارة الرقيق عبر الأطلسي.ويقول الموقع الرسمي للأمم المتحدة إن إحياء ذكرى ضحايا الرق يمثل مناسبة لتوعية الشباب بالمعاناة التي واجهها الكثير من الناس بسبب تجارة الرق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى قررا إلغاء تجارة الرقيق عبر الأطلسي في عام 1807، أي قبل أكثر من 200 عام، وهو القرار الذي اتخذت عدة دول لاحقا، لإنهاء حقبة العبودية التي طالت ملايين البشر على مدى نحو 4 قرون من الزمان.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
غوتيريش: العنصرية لا تزال قائمة بعد قرنين من نهاية "الرق عبر الأطلسي"
17:43 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 17:54 GMT 29.03.2022) تابعنا عبر
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه الأكاذيب الوحشية للعنصرية لا تزال قائمة رغم مرور أكثر من مائتي عام على انتهاء تجارة الرق عبر الأطلسي.
جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أكد فيها أن إنهاء إرث العبودية المتمثل في العنصرية
هو التزام عالمي.
وتابع: "يجب علينا جميعا أن نتحدث عن هذا الأمر... يجب أن نحارب العنصرية أينما كانت".
وفي عام 2007، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص يوم 25 مارس/ آذار من كل عام يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا تجارة الرقيق عبر الأطلسي.
ويقول الموقع الرسمي
للأمم المتحدة إن إحياء ذكرى ضحايا الرق يمثل مناسبة لتوعية الشباب بالمعاناة التي واجهها الكثير من الناس بسبب تجارة الرق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى قررا إلغاء تجارة الرقيق
عبر الأطلسي في عام 1807، أي قبل أكثر من 200 عام، وهو القرار الذي اتخذت عدة دول لاحقا، لإنهاء حقبة العبودية التي طالت ملايين البشر على مدى نحو 4 قرون من الزمان.