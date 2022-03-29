عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220329/فاينانشيال-تايمز-زيادة-الضغط-الاقتصادي-على-روسيا-قد-يؤدي-إلى-انقسام-الغرب-1060592172.html
فاينانشيال تايمز: زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا قد يؤدي إلى انقسام الغرب
فاينانشيال تايمز: زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا قد يؤدي إلى انقسام الغرب
أشار تقرير إعلامي إلى أن الضغط الاقتصادي المتزايد على روسيا في شكل عقوبات إضافية سيؤدي إلى أزمة اقتصادية خطيرة في أوروبا ويمكن أن يؤدي إلى انقسام في وحدة... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T04:22+0000
2022-03-29T05:25+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059476659_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb6a378c48a3a3dba2884119e0f9e447.jpg
فبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن الدول الغربية "فاجأت نفسها بالسرعة والوحدة" بإعلانها عقوبات "غير مسبوقة" ضد روسيا.بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أنه في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تملك الحكومات الموارد الكافية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يمكن أن تكون هناك زيادة حادة في الجوع، مما يؤدي إلى تدفق جديد للاجئين إلى أوروبا. وكتبت الصحيفة "مع زيادة الضغط الاقتصادي، قد تنقسم وحدة الغرب، مما يؤدي إلى الضغط على القادة السياسيين من مختلف الأوساط". وبحسب كاتب المقال، فإن التوتر "بدأ يظهر بالفعل" بين الحكومات الغربية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059476659_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6c1839a0a4b52014ae209cfb04cf3836.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد

فاينانشيال تايمز: زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا قد يؤدي إلى انقسام الغرب

04:22 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 05:25 GMT 29.03.2022)
© REUTERS / Tyrone Siu العملاء الذين يرتدون كمامات يتسوقون تحسبا لإغلاق عام جديد، يفقون أمام أرفف فارغة جزئيًا في سوبر ماركت أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في هونغ كونغ، الصين 28 فبراير 2022.
العملاء الذين يرتدون كمامات يتسوقون تحسبا لإغلاق عام جديد، يفقون أمام أرفف فارغة جزئيًا في سوبر ماركت أثناء تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في هونغ كونغ، الصين 28 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Tyrone Siu
تابعنا عبرTelegram
أشار تقرير إعلامي إلى أن الضغط الاقتصادي المتزايد على روسيا في شكل عقوبات إضافية سيؤدي إلى أزمة اقتصادية خطيرة في أوروبا ويمكن أن يؤدي إلى انقسام في وحدة الغرب.
فبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن الدول الغربية "فاجأت نفسها بالسرعة والوحدة" بإعلانها عقوبات "غير مسبوقة" ضد روسيا.

ومع ذلك، فإن عواقب "الفجوة الاقتصادية" مع موسكو ستظهر قريبا بشكل أكثر حدة في أوروبا في شكل ارتفاع الأسعار ونقص الكهرباء وفقدان الوظائف والمشاكل الاجتماعية بسبب تدفق اللاجئين الأوكرانيين. وبحسب كاتب المقال فأن فواتير الكهرباء في المملكة المتحدة يمكن أن تزيد بنسبة 50٪ في أبريل ثم 50٪ أخرى في أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أنه في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث لا تملك الحكومات الموارد الكافية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يمكن أن تكون هناك زيادة حادة في الجوع، مما يؤدي إلى تدفق جديد للاجئين إلى أوروبا.
وكتبت الصحيفة "مع زيادة الضغط الاقتصادي، قد تنقسم وحدة الغرب، مما يؤدي إلى الضغط على القادة السياسيين من مختلف الأوساط". وبحسب كاتب المقال، فإن التوتر "بدأ يظهر بالفعل" بين الحكومات الغربية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала