https://arabic.sputniknews.com/20220329/فرنسا-تمنح-إثيوبيا-أكثر-من-3-ملايين-دولار-لدعم-المتضررين-من-الجفاف-1060601249.html
فرنسا تمنح إثيوبيا أكثر من 3 ملايين دولار لدعم المتضررين من الجفاف
فرنسا تمنح إثيوبيا أكثر من 3 ملايين دولار لدعم المتضررين من الجفاف
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تبرع بمبلغ 3 ملايين و305 ألف دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا، استجابة لآثار الجفاف في الجزء الشرقي... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:49+0000
2022-03-29T09:49+0000
2022-03-29T09:49+0000
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وسيوفر المشروع تحويلات غذائية قائمة على النقد للأشخاص المتضررين، من أجل منع جميع أشكال سوء التغذية في المناطق المتضررة من الجفاف في المنطقة الصومالية، وفقًا للسفارة الفرنسية في أديس أبابا.وتحتفل فرنسا وإثيوبيا بالذكرى السنوية الـ125 لعلاقتهما، من خلال تأسيسهما العديد من الفعاليات، بما في ذلك نموذج العمل المشترك الذي عقد، أمس الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وإلى جانب جهود الدعم الإنساني، تعمل فرنسا بالاشتراك مع إثيوبيا في ترميم موقع التراث العالمي في لاليبيلا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إثيوبيا, أخبار فرنسا
فرنسا تمنح إثيوبيا أكثر من 3 ملايين دولار لدعم المتضررين من الجفاف
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أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تبرع بمبلغ 3 ملايين و305 ألف دولار أمريكي لبرنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا، استجابة لآثار الجفاف في الجزء الشرقي من البلاد.
وسيوفر المشروع تحويلات غذائية قائمة على النقد للأشخاص المتضررين، من أجل منع جميع أشكال سوء التغذية في المناطق المتضررة من الجفاف في المنطقة الصومالية، وفقًا للسفارة الفرنسية في أديس أبابا.
وتحتفل فرنسا وإثيوبيا بالذكرى السنوية الـ125 لعلاقتهما، من خلال تأسيسهما العديد من الفعاليات، بما في ذلك نموذج العمل المشترك الذي عقد، أمس الاثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وإلى جانب جهود الدعم الإنساني، تعمل فرنسا بالاشتراك مع إثيوبيا في ترميم موقع التراث العالمي في لاليبيلا.