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فرنسا: عائق وحيد بين أمريكا وإيران بمجرد تخطيه سيتم توقيع اتفاق نووي جديد يحقق استقرار العالم
فرنسا: عائق وحيد بين أمريكا وإيران بمجرد تخطيه سيتم توقيع اتفاق نووي جديد يحقق استقرار العالم
كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لورديان، اليوم الثلاثاء، عن "مستند جاهز تتم مناقشته حول الملف النووي الإيراني"، مشيرا إلى عائق وحيد بين الطرفين الأمريكي... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T10:53+0000
2022-03-29T10:59+0000
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الاتفاق النووي الإيراني
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القاهرة- سبوتنيك. وقال لورديان، في مؤتمر صحفي، مع نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، إن هناك "عائقا وحيدا بين الطرفين الأمريكي والإيراني بمجرد تخطيه سيتم توقيع اتفاق جديد يحقق استقرار المنطقة والعالم".وأوضح أن "الأمريكيين يعودون الآن ونحن أمام نص يناسب الجميع"، على حد قوله.وأعلنت ​المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، أن "النص النهائي لاتفاق ​فيينا​، بات جاهزا ومطروحا على الطاولة".وقالت المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية​ للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن "المحادثات لا تزال جارية وهي تقترب من المرحلة الأخيرة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضافت مصرالي: "نحاول العودة إلى محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق"، لافتة إلى أن "المحادثات دخلت فترة توقف منذ 11 مارس/ آذار حتى تعود الوفود إلى عواصمها لاتخاذ القرارات النهائية السياسية الصعبة للغاية".وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي على اتصال بجميع الأطراف والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نهائي بصفته منسق الاتفاق النووي".وتتعارض تصريحات المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية، مع تقييمات أكثر تشاؤما للموقف النووي الإيراني، قدمتها الولايات المتحدة، يوم الأحد.وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس الأحد، إنه غير واثق من أن الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران أصبح وشيكا.ولفت إلى أنه وفي جميع المفاوضات، عندما تظل هناك قضايا دون حل لفترة طويلة، فإن ذلك يظهر مدى صعوبة سد الفجوة، حسب قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/قطر-إيران-دولة-جارة-ونحاول-المساهمة-في-وضع-حد-للحرب-الروسية-الأوكرانية-1060603305.html
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أخبار إيران, أخبار فرنسا , الاتفاق النووي الإيراني

فرنسا: عائق وحيد بين أمريكا وإيران بمجرد تخطيه سيتم توقيع اتفاق نووي جديد يحقق استقرار العالم

10:53 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 10:59 GMT 29.03.2022)
© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHIجان إيف لودريان
جان إيف لودريان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / ALESSANDRO BIANCHI
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كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لورديان، اليوم الثلاثاء، عن "مستند جاهز تتم مناقشته حول الملف النووي الإيراني"، مشيرا إلى عائق وحيد بين الطرفين الأمريكي والإيراني.
القاهرة- سبوتنيك. وقال لورديان، في مؤتمر صحفي، مع نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، إن هناك "عائقا وحيدا بين الطرفين الأمريكي والإيراني بمجرد تخطيه سيتم توقيع اتفاق جديد يحقق استقرار المنطقة والعالم".
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
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10:31 GMT
وأوضح أن "الأمريكيين يعودون الآن ونحن أمام نص يناسب الجميع"، على حد قوله.
وأعلنت ​المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، أن "النص النهائي لاتفاق ​فيينا​، بات جاهزا ومطروحا على الطاولة".
وقالت المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية​ للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن "المحادثات لا تزال جارية وهي تقترب من المرحلة الأخيرة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضافت مصرالي: "نحاول العودة إلى محادثات فيينا في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق"، لافتة إلى أن "المحادثات دخلت فترة توقف منذ 11 مارس/ آذار حتى تعود الوفود إلى عواصمها لاتخاذ القرارات النهائية السياسية الصعبة للغاية".
وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي على اتصال بجميع الأطراف والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نهائي بصفته منسق الاتفاق النووي".
وتتعارض تصريحات المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية، مع تقييمات أكثر تشاؤما للموقف النووي الإيراني، قدمتها الولايات المتحدة، يوم الأحد.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس الأحد، إنه غير واثق من أن الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران أصبح وشيكا.
ولفت إلى أنه وفي جميع المفاوضات، عندما تظل هناك قضايا دون حل لفترة طويلة، فإن ذلك يظهر مدى صعوبة سد الفجوة، حسب قوله.
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