عربي
الدفاع الروسية: تم اتخاذ قرار بتقليص كبير للنشاط العسكري في اتجاهي كييف وتشيرنيهيف
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/قطر-إيران-دولة-جارة-ونحاول-المساهمة-في-وضع-حد-للحرب-الروسية-الأوكرانية-1060603305.html
قطر: إيران دولة جارة ونحاول المساهمة في وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية
قطر: إيران دولة جارة ونحاول المساهمة في وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "إيران دولة جارة وأي شيء يحدث هناك سيؤثر علينا بالتأكيد، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي". 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T10:31+0000
2022-03-29T10:31+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار قطر اليوم
أخبار إيران
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103918/81/1039188105_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_c24fcde9d102f29650e234e9bf0381ca.jpg
وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، "نريد أن نرى نهاية لمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال إعادة جميع الأطراف إلى الالتزام بخطة العمل"، مؤكدا أن هذا أمر مهم للغاية لاستقرار المنطقة.وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، قال وزير الخارجية القطري: "نحن ضد أي عمل عدواني أو أي تهديد باستخدام القوة، أو استخدام القوة ضد أي دولة ذات سيادة"، مشددا على ضرورى الالتزام بالقانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وإلا ستنشأ حالة من الفوضى.وأضاف: "قطر تبقي على قنوات الاتصال مع جميع الأطراف، وعقدت مباحثات قبل 10 أيام مع وزير الخارجية الروسي حول الأزمة الأوكرانية وضرورة مواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني"، متابعا: "نحاول أن نعرض المساعدة أو المساهمة لتهدئة الموقف ووضع حد لهذه الحرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/قطر-تؤكد-ضرورة-الحوار-الإقليمي-بين-مجلس-التعاون-الخليجي-وإيران-1060592972.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103918/81/1039188105_268:0:3381:2335_1920x0_80_0_0_c49cf9a412e65e4dd7cc68d9e50f49bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا

قطر: إيران دولة جارة ونحاول المساهمة في وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية

10:31 GMT 29.03.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERTوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / ANDREAS GEBERT
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "إيران دولة جارة وأي شيء يحدث هناك سيؤثر علينا بالتأكيد، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، "نريد أن نرى نهاية لمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال إعادة جميع الأطراف إلى الالتزام بخطة العمل"، مؤكدا أن هذا أمر مهم للغاية لاستقرار المنطقة.
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، لبنان 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
قطر تؤكد ضرورة الحوار الإقليمي بين مجلس التعاون الخليجي وإيران
06:20 GMT
وتابع: "نبذل قصارى جهدنا من خلال اتصالاتنا مع إيران والولايات المتحدة من أجل المساعدة في سد الفجوة بينهما".
وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، قال وزير الخارجية القطري: "نحن ضد أي عمل عدواني أو أي تهديد باستخدام القوة، أو استخدام القوة ضد أي دولة ذات سيادة"، مشددا على ضرورى الالتزام بالقانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وإلا ستنشأ حالة من الفوضى.
وأضاف: "قطر تبقي على قنوات الاتصال مع جميع الأطراف، وعقدت مباحثات قبل 10 أيام مع وزير الخارجية الروسي حول الأزمة الأوكرانية وضرورة مواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني"، متابعا: "نحاول أن نعرض المساعدة أو المساهمة لتهدئة الموقف ووضع حد لهذه الحرب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала