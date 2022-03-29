https://arabic.sputniknews.com/20220329/قطر-إيران-دولة-جارة-ونحاول-المساهمة-في-وضع-حد-للحرب-الروسية-الأوكرانية-1060603305.html
قطر: إيران دولة جارة ونحاول المساهمة في وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية
قطر: إيران دولة جارة ونحاول المساهمة في وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "إيران دولة جارة وأي شيء يحدث هناك سيؤثر علينا بالتأكيد، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي". 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T10:31+0000
2022-03-29T10:31+0000
2022-03-29T10:31+0000
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وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، "نريد أن نرى نهاية لمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال إعادة جميع الأطراف إلى الالتزام بخطة العمل"، مؤكدا أن هذا أمر مهم للغاية لاستقرار المنطقة.وحول الأزمة الروسية الأوكرانية، قال وزير الخارجية القطري: "نحن ضد أي عمل عدواني أو أي تهديد باستخدام القوة، أو استخدام القوة ضد أي دولة ذات سيادة"، مشددا على ضرورى الالتزام بالقانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وإلا ستنشأ حالة من الفوضى.وأضاف: "قطر تبقي على قنوات الاتصال مع جميع الأطراف، وعقدت مباحثات قبل 10 أيام مع وزير الخارجية الروسي حول الأزمة الأوكرانية وضرورة مواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني"، متابعا: "نحاول أن نعرض المساعدة أو المساهمة لتهدئة الموقف ووضع حد لهذه الحرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220329/قطر-تؤكد-ضرورة-الحوار-الإقليمي-بين-مجلس-التعاون-الخليجي-وإيران-1060592972.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
قطر: إيران دولة جارة ونحاول المساهمة في وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية
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قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "إيران دولة جارة وأي شيء يحدث هناك سيؤثر علينا بالتأكيد، وعلى دول مجلس التعاون الخليجي".