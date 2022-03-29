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كوريا الجنوبية ترفض الإفصاح عن تفاصيل اتصال رئيسها بنظيره الأوكراني
كوريا الجنوبية ترفض الإفصاح عن تفاصيل اتصال رئيسها بنظيره الأوكراني
أجرى رئيس كوريا الجنوبية المنتخب، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني، ‏فلاديمير زيلينسكي.‏ 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T10:36+0000
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أعلنت عن ذلك المتحدثة باسم يول، دون الكشف عن تفاصيل المحادثة، وفقا وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).وقالت: "يرجى العلم أنه نظرا لأن أوكرانيا في حالة حرب حاليا، فمن الصعب الكشف عن المحتويات التفصيلية للمكالمة الهاتفية".ومنذ انتخاب يون سوك يول، فقد تحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس الفيتنامي، نجوين شوان فوك، والرئيس الصيني شي جين بينغ.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/كوريا-الجنوبية-الأزمة-الأوكرانية-ستؤثر-على-صادراتنا-من-المنتجات-التكنولوجية-1059368708.html
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العالم, كوريا الجنوبية, أخبار أوكرانيا, روسيا

كوريا الجنوبية ترفض الإفصاح عن تفاصيل اتصال رئيسها بنظيره الأوكراني

10:36 GMT 29.03.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-je الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 9 مارس 2022
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 9 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 9 مارس 2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-je
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أجرى رئيس كوريا الجنوبية المنتخب، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني، ‏فلاديمير زيلينسكي.‏
أعلنت عن ذلك المتحدثة باسم يول، دون الكشف عن تفاصيل المحادثة، وفقا وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).
وقالت: "يرجى العلم أنه نظرا لأن أوكرانيا في حالة حرب حاليا، فمن الصعب الكشف عن المحتويات التفصيلية للمكالمة الهاتفية".
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ومنذ انتخاب يون سوك يول، فقد تحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس الفيتنامي، نجوين شوان فوك، والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
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