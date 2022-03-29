https://arabic.sputniknews.com/20220329/ماكرون-وبوتين-يجريان-محادثة-هاتفية-1060618203.html
ماكرون وبوتين يجريان محادثة هاتفية
ماكرون وبوتين يجريان محادثة هاتفية
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن قصر الإليزيه، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T15:27+0000
2022-03-29T15:27+0000
2022-03-29T15:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار فرنسا
فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104277/57/1042775749_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_4861e2bae71fb2e6070d3538957cf5d5.jpg
ووفقا لـ"فرانس برس"، بدأت المحادثة بعد الساعة الخامسة مساءً بتوقيت باريس (بعد الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش). وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون كانت مقررة مساء اليوم الثلاثاء، بعد الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، فيما كانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوغوند، قد أعلنت أمس الاثنين أن الرئيس الفرنسي سوف يتحدث اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي، بشأن عمليات الإجلاء في ماريوبول. وأوضحت المتحدثة أن ماكرون سوف يتباحث مع الرئيس الروسي بشأن عمليات الإجلاء في المدينة الأوكرانية ماريوبول، مشيرة إلى أن فرنسا على اتصال أيضا مع السلطات الأوكرانية بشأن هذا الملف، وبالتعاون مع الجانبين التركي واليوناني الذين يحاولان لعب دور في ملف عمليات الإجلاء في ماريوبول.يذكر أن ماكرون كان قد أعلن يوم الجمعة، أن بلاده تعتزم بالشراكة مع تركيا واليونان تنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين عن ماريوبول، وينوي بحث هذه المبادرة مع الرئيس فلاديمير بوتين في القريب العاجل.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الخارجية-الفرنسية-ماكرون-يتحدث-هاتفيا-مع-بوتين-الثلاثاء-لبحث-عمليات-الإجلاء-من-ماريوبول-1060590814.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104277/57/1042775749_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_6f9c83f84cda5636f88856f57797e170.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار فرنسا , فلاديمير بوتين, إيمانويل ماكرون
ماكرون وبوتين يجريان محادثة هاتفية
15:27 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 15:54 GMT 29.03.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن قصر الإليزيه، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء.
ووفقا لـ"فرانس برس"، بدأت المحادثة بعد الساعة الخامسة مساءً بتوقيت باريس (بعد الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش).
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون كانت مقررة مساء اليوم الثلاثاء، بعد الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، فيما كانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوغوند، قد أعلنت أمس الاثنين أن الرئيس الفرنسي سوف يتحدث اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي، بشأن عمليات الإجلاء في ماريوبول.
وأوضحت المتحدثة أن ماكرون سوف يتباحث مع الرئيس الروسي بشأن عمليات الإجلاء في المدينة الأوكرانية ماريوبول، مشيرة إلى أن فرنسا على اتصال أيضا مع السلطات الأوكرانية بشأن هذا الملف، وبالتعاون مع الجانبين التركي واليوناني الذين يحاولان لعب دور في ملف عمليات الإجلاء في ماريوبول.
يذكر أن ماكرون كان قد أعلن يوم الجمعة، أن بلاده تعتزم بالشراكة مع تركيا واليونان تنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين عن ماريوبول، وينوي بحث هذه المبادرة مع الرئيس فلاديمير بوتين في القريب العاجل.