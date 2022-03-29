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https://arabic.sputniknews.com/20220329/ماكرون-وبوتين-يجريان-محادثة-هاتفية-1060618203.html
ماكرون وبوتين يجريان محادثة هاتفية
ماكرون وبوتين يجريان محادثة هاتفية
أفادت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن قصر الإليزيه، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T15:27+0000
2022-03-29T15:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار فرنسا
فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون
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ووفقا لـ"فرانس برس"، بدأت المحادثة بعد الساعة الخامسة مساءً بتوقيت باريس (بعد الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش). وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون كانت مقررة مساء اليوم الثلاثاء، بعد الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، فيما كانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوغوند، قد أعلنت أمس الاثنين أن الرئيس الفرنسي سوف يتحدث اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي، بشأن عمليات الإجلاء في ماريوبول. وأوضحت المتحدثة أن ماكرون سوف يتباحث مع الرئيس الروسي بشأن عمليات الإجلاء في المدينة الأوكرانية ماريوبول، مشيرة إلى أن فرنسا على اتصال أيضا مع السلطات الأوكرانية بشأن هذا الملف، وبالتعاون مع الجانبين التركي واليوناني الذين يحاولان لعب دور في ملف عمليات الإجلاء في ماريوبول.يذكر أن ماكرون كان قد أعلن يوم الجمعة، أن بلاده تعتزم بالشراكة مع تركيا واليونان تنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين عن ماريوبول، وينوي بحث هذه المبادرة مع الرئيس فلاديمير بوتين في القريب العاجل.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/الخارجية-الفرنسية-ماكرون-يتحدث-هاتفيا-مع-بوتين-الثلاثاء-لبحث-عمليات-الإجلاء-من-ماريوبول-1060590814.html
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العالم, روسيا, أخبار فرنسا , فلاديمير بوتين, إيمانويل ماكرون

ماكرون وبوتين يجريان محادثة هاتفية

15:27 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 15:54 GMT 29.03.2022)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس الفرنسي فورت بريغانكون، 27 أغسطس/ آب 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس الفرنسي فورت بريغانكون، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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أفادت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن قصر الإليزيه، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء.
ووفقا لـ"فرانس برس"، بدأت المحادثة بعد الساعة الخامسة مساءً بتوقيت باريس (بعد الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش).
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون كانت مقررة مساء اليوم الثلاثاء، بعد الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، فيما كانت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوغوند، قد أعلنت أمس الاثنين أن الرئيس الفرنسي سوف يتحدث اليوم الثلاثاء، مع نظيره الروسي، بشأن عمليات الإجلاء في ماريوبول.
الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي امانويل ماكرون والأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
الخارجية الفرنسية: ماكرون يتحدث هاتفيا مع بوتين الثلاثاء لبحث عمليات الإجلاء من ماريوبول
أمس, 22:31 GMT
وأوضحت المتحدثة أن ماكرون سوف يتباحث مع الرئيس الروسي بشأن عمليات الإجلاء في المدينة الأوكرانية ماريوبول، مشيرة إلى أن فرنسا على اتصال أيضا مع السلطات الأوكرانية بشأن هذا الملف، وبالتعاون مع الجانبين التركي واليوناني الذين يحاولان لعب دور في ملف عمليات الإجلاء في ماريوبول.
يذكر أن ماكرون كان قد أعلن يوم الجمعة، أن بلاده تعتزم بالشراكة مع تركيا واليونان تنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين عن ماريوبول، وينوي بحث هذه المبادرة مع الرئيس فلاديمير بوتين في القريب العاجل.
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