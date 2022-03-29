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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/مبعوث-أوكرانيا-لدى-الأمم-المتحدة-محادثات-إسطنبول-تظهر-أن-روسيا-قد-تكون-مستعدة-للمضي-قدما-نحو-السلام-1060631028.html
مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: محادثات إسطنبول تظهر أن روسيا قد تكون مستعدة للمضي قدما نحو السلام
مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: محادثات إسطنبول تظهر أن روسيا قد تكون مستعدة للمضي قدما نحو السلام
قال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسليتسيا، إن الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول تُظهر أن موسكو قد تكون مستعدة للمضي قدما في... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T22:39+0000
2022-03-29T22:40+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال كيسليتسيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا يوم الثلاثاء: "أظهرت مفاوضات اليوم في إسطنبول أن روسيا قد تكون مستعدة لاتخاذ خطوات للأمام".ومع ذلك، أقرَّ السفير بأن الطريق لا يزال طويلاً نحو وقف إطلاق نار مستدام وخفض شامل للتصعيد، عندما يواصل الطرفان المفاوضات للتحضير والاتفاق على بنود المعاهدة.وشدد كيسليتسيا على أهمية آلية تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وفتح الممرات الإنسانية وتشغيلها بشكل آمن.وفي وقت سابق اليوم، اختتمت روسيا وأوكرانيا جولة أخرى من محادثات السلام في إسطنبول، وأعلنت موسكو أنها ستقلص أنشطتها العسكرية في منطقتي كييف وتشرنيهيف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-الخارجية-التركي-مفاوضات-إسطنبول-بين-روسيا-وأوكرانيا-شهدت-تقاربا-في-مواقف-الجانبين-1060612329.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: محادثات إسطنبول تظهر أن روسيا قد تكون مستعدة للمضي قدما نحو السلام

22:39 GMT 29.03.2022 (تم التحديث: 22:40 GMT 29.03.2022)
© REUTERS / Carlo Allegriالسفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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قال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسليتسيا، إن الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول تُظهر أن موسكو قد تكون مستعدة للمضي قدما في مفاوضات السلام.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال كيسليتسيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا يوم الثلاثاء: "أظهرت مفاوضات اليوم في إسطنبول أن روسيا قد تكون مستعدة لاتخاذ خطوات للأمام".
ومع ذلك، أقرَّ السفير بأن الطريق لا يزال طويلاً نحو وقف إطلاق نار مستدام وخفض شامل للتصعيد، عندما يواصل الطرفان المفاوضات للتحضير والاتفاق على بنود المعاهدة.
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
وزير الخارجية التركي: مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا شهدت تقاربا في مواقف الجانبين
13:45 GMT
وشدد كيسليتسيا على أهمية آلية تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وفتح الممرات الإنسانية وتشغيلها بشكل آمن.
وفي وقت سابق اليوم، اختتمت روسيا وأوكرانيا جولة أخرى من محادثات السلام في إسطنبول، وأعلنت موسكو أنها ستقلص أنشطتها العسكرية في منطقتي كييف وتشرنيهيف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
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