https://arabic.sputniknews.com/20220329/مبعوث-أوكرانيا-لدى-الأمم-المتحدة-محادثات-إسطنبول-تظهر-أن-روسيا-قد-تكون-مستعدة-للمضي-قدما-نحو-السلام-1060631028.html

مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: محادثات إسطنبول تظهر أن روسيا قد تكون مستعدة للمضي قدما نحو السلام

مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: محادثات إسطنبول تظهر أن روسيا قد تكون مستعدة للمضي قدما نحو السلام

قال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسليتسيا، إن الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول تُظهر أن موسكو قد تكون مستعدة للمضي قدما في... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T22:39+0000

2022-03-29T22:39+0000

2022-03-29T22:40+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال كيسليتسيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا يوم الثلاثاء: "أظهرت مفاوضات اليوم في إسطنبول أن روسيا قد تكون مستعدة لاتخاذ خطوات للأمام".ومع ذلك، أقرَّ السفير بأن الطريق لا يزال طويلاً نحو وقف إطلاق نار مستدام وخفض شامل للتصعيد، عندما يواصل الطرفان المفاوضات للتحضير والاتفاق على بنود المعاهدة.وشدد كيسليتسيا على أهمية آلية تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب القوات وفتح الممرات الإنسانية وتشغيلها بشكل آمن.وفي وقت سابق اليوم، اختتمت روسيا وأوكرانيا جولة أخرى من محادثات السلام في إسطنبول، وأعلنت موسكو أنها ستقلص أنشطتها العسكرية في منطقتي كييف وتشرنيهيف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-الخارجية-التركي-مفاوضات-إسطنبول-بين-روسيا-وأوكرانيا-شهدت-تقاربا-في-مواقف-الجانبين-1060612329.html

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