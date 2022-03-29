https://arabic.sputniknews.com/20220329/متحدث-لم-تصدر-في-حق-جونسون-أي-غرامات-بسبب-انتهاك-قيود-كورونا-1060609052.html
متحدث: لم تصدر في حق جونسون أي غرامات بسبب انتهاك قيود كورونا
متحدث: لم تصدر في حق جونسون أي غرامات بسبب انتهاك قيود كورونا
قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء لم تصدر بحقه أي غرامة بشأن انتهاك قيود كوفيد-19. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T12:42+0000
2022-03-29T12:42+0000
2022-03-29T12:42+0000
بوريس جونسون
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ورد المتحدث حول هذا الأمر، بعدما أكدت الشرطة البريطانية، أن 20 غرامة تم فرضها بسبب التجمعات التي حدثت في دواننغ ستريت وقت فرض قيود كورونا بمشاركة جونسون، حسب وكالة رويترز.وردا على سؤال عما إذا كان جونسون تلقى غرامة أو أُبلغ بأنه سيدفع غرامة قال المتحدث للصحفيين "لا، نقول إننا سنقوم بتحديث الأمر حين يحدث ذلك، لكن موقفنا لم يطرأ عليه تغير".وفي فبراير الماضي، كان قد حصل نحو 85 في المئة من سكان بريطانيا الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر على ما لا يقل عن جرعتين من لقاح كوفيد-19، وحصل ثلثا السكان على ثلاث جرعات بما في ذلك الغالبية العظمى من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوريس جونسون
متحدث: لم تصدر في حق جونسون أي غرامات بسبب انتهاك قيود كورونا
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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء لم تصدر بحقه أي غرامة بشأن انتهاك قيود كوفيد-19.
ورد المتحدث حول هذا الأمر، بعدما أكدت الشرطة البريطانية، أن 20 غرامة تم فرضها بسبب التجمعات التي حدثت في دواننغ ستريت وقت فرض قيود كورونا بمشاركة جونسون، حسب وكالة رويترز.
وردا على سؤال عما إذا كان جونسون
تلقى غرامة أو أُبلغ بأنه سيدفع غرامة قال المتحدث للصحفيين "لا، نقول إننا سنقوم بتحديث الأمر حين يحدث ذلك، لكن موقفنا لم يطرأ عليه تغير".
وفي فبراير الماضي، كان قد حصل نحو 85 في المئة من سكان بريطانيا الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر على ما لا يقل عن جرعتين من لقاح كوفيد-19
، وحصل ثلثا السكان على ثلاث جرعات بما في ذلك الغالبية العظمى من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.