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https://arabic.sputniknews.com/20220329/متظاهرون-يضرمون-النيران-بطائرة-وسط-احتجاجات-ضد-انعدام-الأمن-بهايتي-صور--1060630755.html
متظاهرون يضرمون النيران بطائرة وسط احتجاجات ضد انعدام الأمن بهايتي... صور
متظاهرون يضرمون النيران بطائرة وسط احتجاجات ضد انعدام الأمن بهايتي... صور
انطلق مواطنون هايتيون في الشوارع، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على تصاعد انعدام الامن، الأمر الذي تحول إلى أعمال عنف في مناطق مثل مدينة ليس كايس الجنوبية، حيث... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T21:55+0000
2022-03-29T21:55+0000
هايتي
وقفة احتجاجية
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وتتزامن الاحتجاجات مع الذكرى الخامسة والثلاثين لإقرار دستور عام 1987، وتأتي في أعقاب احتجاجات أخرى وإضرابات خلال الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد في عمليات الاختطاف التي تنفذها عصابات، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.كما تأتي الاحتجاجات في ظل الشكاوى المتنامية بشان عجز رئيس الوزراء أرييل هنري عن مواجهة المنظمات الإجرامية.وقال جيديون شيري مفتش الشرطة الوطنية المكلف بحماية المطار إن مجموعة من الأشخاص اقتحموا مدرج المطار وهاجموا طائرة ثم أضرموا فيها النيران.وأظهرت صورا نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص على جسم الطائرة ذات اللونين الأبيض والأحمر، وهي تتحرك على المدرج بينما كان أشخاص آخرون يركضون إلى جانبها. وقال مفتش الشرطة إنها لا يعرف سبب مهاجمتهم للطائرة.تصاعد العنف، ولا سيما عمليات الخطف، خلال العام الماضي على الرغم من تعهدات رئيس الوزراء بالقضاء على انعدام الأمن.
هايتي
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هايتي, وقفة احتجاجية

متظاهرون يضرمون النيران بطائرة وسط احتجاجات ضد انعدام الأمن بهايتي... صور

21:55 GMT 29.03.2022
© AP Photo / Joseph Odelynالوضع في هايتي بعد اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، بورت أو برنس، 7 يوليو 2021
الوضع في هايتي بعد اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، بورت أو برنس، 7 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Joseph Odelyn
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انطلق مواطنون هايتيون في الشوارع، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على تصاعد انعدام الامن، الأمر الذي تحول إلى أعمال عنف في مناطق مثل مدينة ليس كايس الجنوبية، حيث اقتحم أشخاص المطار المحلي وهاجموا طائرة صغيرة.
وتتزامن الاحتجاجات مع الذكرى الخامسة والثلاثين لإقرار دستور عام 1987، وتأتي في أعقاب احتجاجات أخرى وإضرابات خلال الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد في عمليات الاختطاف التي تنفذها عصابات، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.
كما تأتي الاحتجاجات في ظل الشكاوى المتنامية بشان عجز رئيس الوزراء أرييل هنري عن مواجهة المنظمات الإجرامية.
وقال جيديون شيري مفتش الشرطة الوطنية المكلف بحماية المطار إن مجموعة من الأشخاص اقتحموا مدرج المطار وهاجموا طائرة ثم أضرموا فيها النيران.
وأظهرت صورا نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأشخاص على جسم الطائرة ذات اللونين الأبيض والأحمر، وهي تتحرك على المدرج بينما كان أشخاص آخرون يركضون إلى جانبها. وقال مفتش الشرطة إنها لا يعرف سبب مهاجمتهم للطائرة.
تصاعد العنف، ولا سيما عمليات الخطف، خلال العام الماضي على الرغم من تعهدات رئيس الوزراء بالقضاء على انعدام الأمن.
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