عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220329/متى-يكون-الجبن-سببا-في-ظهور-أعراض-الحساسية-ولماذا-1060627744.html
متى يكون الجبن سببا في ظهور أعراض الحساسية ولماذا؟
متى يكون الجبن سببا في ظهور أعراض الحساسية ولماذا؟
تتسبب بعض أنواع الأطعمة مثل الجبن ومنتجات الألبان في ظهور أعراض الحساسية لأنها تساهم في تحفيز إفراز مادة "الهيستامين" بالجسم. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T20:11+0000
2022-03-29T20:11+0000
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/1049109280_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_cc38a939780e18c194e956015be88be3.jpg
ويظهر تأثير تناول الجبن لفترات طويلة على شكل حكة في الجلد أو سعال، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي بيست" البريطانية، التي أشارت إلى أن هذه الأعراض تشبه أعراض حمى "القش".وتقول الصحيفة إن احتواء الجبن على مادة "الهيستامين" يزيد نسبتها في الجسم وبالتالي يكون سببا في ظهور أعراض الحساسية.وينصح خبراء من يعانون من هذه الأعراض عند تناول الجبن أن يحرصوا على تناول كميات وفيرة من الخضروات والفواكه لتقليل نسبة "الهيستامين" في الجسم.كما يفضل الاعتماد على نظام غذائي يكون به أطعمة متنوعة لتقليل الاعتماد على الجبن كمصدر رئيسي للغذاء.ويقول خبير تغذية مصري إن منتجات الألبان الطازجة لا تحتوي على مادة "الهيستامين"، مشيرا إلى أن هذه المادة توجد في منتجات الألبان، التي يتم تخزينها لشهور أو حتى فترة قد تصل إلى سنة مثل الجبن الرومي وهو ما يجعلها من مسببات الحساسية، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/لماذا-تظهر-أعراض-حساسية-الربيع-مبكرا-هذا-العام-1059838441.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1e/1049109280_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_aeb5e437421beb80fb48af176e2de079.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة

متى يكون الجبن سببا في ظهور أعراض الحساسية ولماذا؟

20:11 GMT 29.03.2022
© Depositphotos / Ulkanالجبن
الجبن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Depositphotos / Ulkan
تابعنا عبرTelegram
تتسبب بعض أنواع الأطعمة مثل الجبن ومنتجات الألبان في ظهور أعراض الحساسية لأنها تساهم في تحفيز إفراز مادة "الهيستامين" بالجسم.
ويظهر تأثير تناول الجبن لفترات طويلة على شكل حكة في الجلد أو سعال، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي بيست" البريطانية، التي أشارت إلى أن هذه الأعراض تشبه أعراض حمى "القش".
وتقول الصحيفة إن احتواء الجبن على مادة "الهيستامين" يزيد نسبتها في الجسم وبالتالي يكون سببا في ظهور أعراض الحساسية.
حساسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
لماذا تظهر أعراض حساسية الربيع مبكرا هذا العام؟
13 مارس, 11:50 GMT
وينصح خبراء من يعانون من هذه الأعراض عند تناول الجبن أن يحرصوا على تناول كميات وفيرة من الخضروات والفواكه لتقليل نسبة "الهيستامين" في الجسم.
كما يفضل الاعتماد على نظام غذائي يكون به أطعمة متنوعة لتقليل الاعتماد على الجبن كمصدر رئيسي للغذاء.
ويقول خبير تغذية مصري إن منتجات الألبان الطازجة لا تحتوي على مادة "الهيستامين"، مشيرا إلى أن هذه المادة توجد في منتجات الألبان، التي يتم تخزينها لشهور أو حتى فترة قد تصل إلى سنة مثل الجبن الرومي وهو ما يجعلها من مسببات الحساسية، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала