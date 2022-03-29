https://arabic.sputniknews.com/20220329/متى-يكون-الجبن-سببا-في-ظهور-أعراض-الحساسية-ولماذا-1060627744.html
متى يكون الجبن سببا في ظهور أعراض الحساسية ولماذا؟
متى يكون الجبن سببا في ظهور أعراض الحساسية ولماذا؟
تتسبب بعض أنواع الأطعمة مثل الجبن ومنتجات الألبان في ظهور أعراض الحساسية لأنها تساهم في تحفيز إفراز مادة "الهيستامين" بالجسم. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T20:11+0000
2022-03-29T20:11+0000
2022-03-29T20:11+0000
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الصحة
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ويظهر تأثير تناول الجبن لفترات طويلة على شكل حكة في الجلد أو سعال، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي بيست" البريطانية، التي أشارت إلى أن هذه الأعراض تشبه أعراض حمى "القش".وتقول الصحيفة إن احتواء الجبن على مادة "الهيستامين" يزيد نسبتها في الجسم وبالتالي يكون سببا في ظهور أعراض الحساسية.وينصح خبراء من يعانون من هذه الأعراض عند تناول الجبن أن يحرصوا على تناول كميات وفيرة من الخضروات والفواكه لتقليل نسبة "الهيستامين" في الجسم.كما يفضل الاعتماد على نظام غذائي يكون به أطعمة متنوعة لتقليل الاعتماد على الجبن كمصدر رئيسي للغذاء.ويقول خبير تغذية مصري إن منتجات الألبان الطازجة لا تحتوي على مادة "الهيستامين"، مشيرا إلى أن هذه المادة توجد في منتجات الألبان، التي يتم تخزينها لشهور أو حتى فترة قد تصل إلى سنة مثل الجبن الرومي وهو ما يجعلها من مسببات الحساسية، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/لماذا-تظهر-أعراض-حساسية-الربيع-مبكرا-هذا-العام-1059838441.html
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منوعات, الصحة
متى يكون الجبن سببا في ظهور أعراض الحساسية ولماذا؟
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تتسبب بعض أنواع الأطعمة مثل الجبن ومنتجات الألبان في ظهور أعراض الحساسية لأنها تساهم في تحفيز إفراز مادة "الهيستامين" بالجسم.
ويظهر تأثير تناول الجبن لفترات طويلة على شكل حكة في الجلد أو سعال، بحسب تقرير
لصحيفة "ديلي بيست" البريطانية، التي أشارت إلى أن هذه الأعراض تشبه أعراض حمى "القش".
وتقول الصحيفة إن احتواء الجبن على مادة "الهيستامين" يزيد نسبتها في الجسم وبالتالي يكون سببا في ظهور أعراض الحساسية.
وينصح خبراء من يعانون من هذه الأعراض عند تناول الجبن أن يحرصوا على تناول كميات وفيرة من الخضروات
والفواكه لتقليل نسبة "الهيستامين" في الجسم.
كما يفضل الاعتماد على نظام غذائي يكون به أطعمة متنوعة
لتقليل الاعتماد على الجبن كمصدر رئيسي للغذاء.
ويقول خبير تغذية مصري إن منتجات الألبان الطازجة لا تحتوي على مادة "الهيستامين"، مشيرا إلى أن هذه المادة توجد في منتجات الألبان، التي يتم تخزينها لشهور أو حتى فترة قد تصل إلى سنة مثل الجبن الرومي وهو ما يجعلها من مسببات الحساسية، حسبما ذكرت
صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء.