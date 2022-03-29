https://arabic.sputniknews.com/20220329/مجلة-تقدم-5-طرق-لتدمير-حاملات-الطائرات-الأمريكية--1060619831.html

مجلة تقدم 5 طرق لتدمير حاملات الطائرات الأمريكية

مجلة تقدم 5 طرق لتدمير حاملات الطائرات الأمريكية

قدمت مجلة متخصصة بالشؤون العسكرية 5 طرق يمكن من خلالها تدمير أو إعطاب حاملات الطائرات الأمريكية الجديدة، تتضمن عدة أساليب بما فيها حرب تكنولوجيا المعلومات. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T16:07+0000

2022-03-29T16:07+0000

2022-03-29T16:07+0000

رصد عسكري

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وتعتبر حاملات الطائرات عنصر أساسي في الأساطيل الحديثة ومن الوحدات المؤثرة استراتيجيا في الوقت الحالي، لكن بحسب التقرير المنشور في مجلة "19FortyFive" يوجد عدة طرق يمكن من خلالها تدمير حاملات الطائرات على الرغم من تمتعها بوسائل حماية عالية جدا.وشرح الكاتب روبرت فارلي، في مقاله 5 طرق يمكن من خلالها تدمير حاملة الطائرات، وهي:1- الغواصات المسيرةاعتبر الكاتب أن الغواصات العادية لا تستطيع المخاطرة بسبب وجود طاقم بشري على متنها، بعكس الغواصات المسيرة، حيث بإمكان الأخيرة توجيه ضربات سريعة في اي لحظة دون التفكير بإيجاد طريقة للهروب من الخصم، مشيرا إلى أن الغواصات المسيرة ستكون فعالة في هذه المهمة على الرغم من محدودية الأسلحة التي تحملها على متنها.2- الهجمات الإلكترونيةنوه الكاتب إلى أن هذه الطريقة قد تسبب بمشاكل جسيمة لحاملة الطائرات، حيث لا تشكل الهجمات الإلكترونية تهديدا للنظام الرقمي لمعدات السفينة نفسها فحسب، بل تشكل خطرا على مجموعة العمل الجوي التابعة لحاملة الطائرات.3- الطائرات من دون طيارتواجه الطائرات الحديثة المأهولة نفس مخاطر الطاقم بالنسبة للغواصات، حيث تشكل الدفاعات الجوية رادعا أمام المقاتلات الهجومية الثقيلة، لكن الطائرات المسيرة، لن تواجه هذه المشكلة، حيث أنها موجهة لتحقيق هدف، بغض النظر عن تعرضها للخطر أم لا، حيث تتمتع الطائرات بدون طيار بمرونة أكبر في التغلب على أنظمة الدفاع الجوي فلا داعي للقلق بشأن سلامة الطاقم، كما يمكنها استخدام أسلحة من نطاقات مختلفة.4- الصواريخ فرط الصوتيةتعتبر الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت من أكبر التحديات بالنسبة لحاملات الطائرات، حيث يكاد يكون من المستحيل تدميرها، فهي تجمع بين خطر الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، كما أنها قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بالسفينة حتى تدميرها بالكامل.5- الأسلحة الفضائيةأشار المقال إلى أن الطريقة الخامسة التي يمكن من خلالها تدمير حاملة طائرات هي عن طريق استخدام سلاح فضائي.وبحسب المصدر، يمكن للأقمار الصناعية المجهزة بأي نوع من الأسلحة الحركية تحديد حاملات الطائرات وتوجيه ضربات دقيقة وتدميرها.

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رصد عسكري