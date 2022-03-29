https://arabic.sputniknews.com/20220329/مجموعة-هولسيم-السويسرية-للأسمنت-تعلن-خروجها-من-السوق-الروسية-1060601947.html
مجموعة هولسيم السويسرية للأسمنت تعلن خروجها من السوق الروسية
مجموعة هولسيم السويسرية للأسمنت تعلن خروجها من السوق الروسية
أعلنت مجموعة هولسيم السويسرية للأسمنت خروجها من السوق الروسية، استجابة لدعوات مقاطعة روسيا. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:56+0000
2022-03-29T09:56+0000
2022-03-29T09:56+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب رويترز، قال متحدث اليوم الثالاثاء، إن مجموعة هولسيم بدأت في البحث عن مشتر لأعمالها في روسيا.وفيما لم يرغب المتحدث في التعليق على الإطار الزمني لعملية البيع، أكد أن هولسيم قد انسحبت من روسيا، معللا بأن هذا الانسحاب جاء للحفاظ على قيم الشركة الأساسية.وفيما كشفت هولسيم عن أنها توظف أكثر من 1000 شخص في روسيا، كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق جميع استثمارات رأس المال في السوق الروسية.ومنذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تقود الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حملة ضد روسيا، فرضت من خلالها عقوبات كثيرة على موسكو، إضافة لتشجيع الشركات الكبرى على مغادرة السوق الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/شركة-كارلسبيرغ-تخسر-أحد-أكبر-أسواقها-الدولية-بمغادرة-روسيا-1060575303.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مجموعة هولسيم السويسرية للأسمنت تعلن خروجها من السوق الروسية
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أعلنت مجموعة هولسيم السويسرية للأسمنت خروجها من السوق الروسية، استجابة لدعوات مقاطعة روسيا.
وحسب رويترز، قال متحدث اليوم الثالاثاء، إن مجموعة هولسيم بدأت في البحث عن مشتر
لأعمالها في روسيا.
وفيما لم يرغب المتحدث في التعليق على الإطار الزمني لعملية البيع
، أكد أن هولسيم قد انسحبت من روسيا، معللا بأن هذا الانسحاب جاء للحفاظ على قيم الشركة الأساسية.
وفيما كشفت هولسيم عن أنها توظف أكثر من 1000 شخص في روسيا، كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعلق جميع استثمارات رأس المال في السوق الروسية.
يشار إلى أن عملية بيع مجموعة هولسيم يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل السلطات الروسية.
ومنذ بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تقود الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون
حملة ضد روسيا، فرضت من خلالها عقوبات كثيرة على موسكو، إضافة لتشجيع الشركات الكبرى على مغادرة السوق الروسية.