https://arabic.sputniknews.com/20220329/محطة-أكويو-النووية-تشهد-أهم-عملية-تجميع-في-2022-1060605663.html

محطة أكويو النووية تشهد أهم عملية تجميع في 2022

محطة أكويو النووية تشهد أهم عملية تجميع في 2022

بدأ لحام خط أنابيب التدوير الرئيسي، وهي عملية تجميع رئيسية من المقرر إجراؤها في عام 2022، في مبنى الوحدة الأولى بمفاعل محطة أكويو النووية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T11:44+0000

2022-03-29T11:44+0000

2022-03-29T11:44+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

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يربط خط أنابيب التدوير الرئيسي المعدات الرئيسية لمحطة المفاعل؛ ومولدات البخار والمفاعل المبرد، وبالتالي تتشكل الدائرة الأولية لمحطة الطاقة النووية.تقول الرئيسة التنفيذية لشركة محطة أكويو النووية، أناستاسيا زوتيفا، إن لحام خط أنابيب الدوران الرئيسي يعد إحدى المراحل الرئيسية في بناء وحدة الطاقة. وبينما يُقارن وعاء المفاعل في كثير من الأحيان بقلب محطة الطاقة النووية، فإن خط أنابيب الدوران الرئيسي هو الشريان الرئيسي.وتضيف: "أثناء عملية محطة الطاقة النووية، يدور الماء عند درجة حرارة تصل إلى 330 درجة مئوية بشكل مستمر من خلاله. ويمكن فقط للأنابيب الخاصة بسماكة جدار 70 مم أن تتحمل مثل هذه الأحمال، وبالتالي فإن لحام خطوط الأنابيب عملية معقدة وعالية التقنية، تخضع لأكثر المتطلبات صرامة". وتابعت: "سيكون إكمال عملية اللحام نقطة البداية لاختبارات دوران المفاعل المفتوح، وفي هذه المرحلة، سوف نتحقق من التدفق الحر لخطوط الأنابيب، ونقوم بتنظيفها بعد التثبيت، ونؤكد جاهزية المعدات للمرحلة التالية؛ مرحلة بدء تشغيل المفاعل".ولا يشمل تركيب خط أنابيب التدوير الرئيسي تجميع الأنابيب ولحامها فحسب، بل يشمل أيضًا المعالجة بدرجات حرارة عالية للوصلات متبوعة بلحام خاص متراكم داخل خط الأنابيب. إذ إنه يوفر مقاومة للتآكل لخط الأنابيب، ويزيد من متانة الوصلات الملحومة ويضمن عمر تشغيل خط الأنابيب لستين عامًا على الأقل، كما هو منصوص عليه في تصميم المشروع. وأثناء التثبيت، سيتعين على المتخصصين لحام 28 وصلة أنبوب، وتجميع حوالي 260 طنًا من الأنابيب والهياكل الفولاذية، بالإضافة إلى إجراء مراقبة جودة الوصلات الملحومة.يُعلق أليكسي ميزيرتسكي، مدير برنامج TITAN2 IC ICTAS INSAAT JOINT STOCK COMPANY، المقاول الرئيسي لبناء محطة أكويو النووية، على مراقبة الجودة الشاملة لعمليات اللحام: "تخضع الوصلات الملحومة من خط أنابيب التدوير الرئيسي لمتطلبات صارمة للغاية تضمن أعلى مستويات الموثوقية. مضيفا: "يتم إجراء مراقبة جودة اللحام على عدة مراحل وتتضمن طرق اختبار مستقلة وفقًا للإرشادات والمعايير المقبولة. وتقبل خدمة مراقبة الجودة كل عنصر معد للحام للتأكد من أن الأجزاء تفي بالمتطلبات المحددة".وتابع: "أثناء عملية اللحام، يقوم المتخصصون بإجراء مسح تدريجي لجميع العمليات التي يتم إجراؤها؛ بصري، وأبعاد، وأشعة، وصبغة نفاذة وفوق صوتية. ويجب أن يستوفي الموظفون الذين يقومون بمراقبة الجودة أعلى متطلبات التأهيل. ويُسمح للمهنيين فقط بأداء مثل هذا العمل بعد اجتياز اختبارات الشهادات الصارمة"."أكويو" النووية تتسلم مولد طاقة يزن ألف طنأعلنت محطة أكويو تسلم المكونات الرئيسية لمحطة توربينات الوحدة الأولى، بما في ذلك الجزء الثابت، دوار مولد التوربينات وأسطوانة الضغط المنخفض (LP)، وذلك بموقع محطة الشحن الشرقية في موقع بناء محطة أكويو النووية.وتجاوز الوزن الإجمالي لدفعة الشحن ألف طن، وكان الجزء الثابت لمولد التوربينات، والذي يزيد وزنه على 430 طنًا ويبلغ طوله 12 مترًا، أثقل قطعة من المعدات التي تم تسليمها. وتندرج الشحنة تحت فئة ثقيلة بشكل فريد وتتطلب إعدادًا خاصًا لتفريغها ونقلها لاحقًا، ويبلغ وزن العناصر الأخرى التي يتم تسليمها 260 طنًا لدوار مولد التوربينات، و240 طنًا للغلاف السفلي و147 طنًا للغلاف العلوي لأسطوانة الضغط المنخفض.وتم استخدام رافعة زومليون ZCC 12500 ذات قدرة تحميل رفع تبلغ 1250 طنًا لتفريغ السفينة التي تحمل المعدات، وباستخدام الرافعة، نُقلت مكونات محطة التوربينات إلى ناقلات معيارية ذاتية الدفع (SPMTs) ومن ثمَّ نُقلت إلى مناطق التخزين المؤقتة في موقع بناء محطة أكويو النووية، فيما يشار إلى أن عملية تفريغ جميع مكونات المعدات استمرت لمدة 7 أيام.وقال سيرغي بوتكيخ، النائب الأول للرئيس التنفيذي، مدير محطة أكويو النووية قيد الإنشاء: "مولد التوربينات الساكنة هو أثقل معدات المحطة النووية، لذلك يخضع نقله لمتطلبات صارمة بشكل خاص. نتوقع في المستقبل القريب وصول جسم أسطواني آخر منخفض الضغط وعلبة توربينية واقية من الضوضاء"، مضيفا: "هذا العام، نخطط لبدء تركيب معدات العملية الرئيسية لمبنى التوربينات في الوحدة الأولى".يتكون مولد التوربينات من جزأين رئيسيين؛ الدوار والجزء الثابت، والجزء الثابت عبارة عن هيكل أسطواني واسع من الفولاذ بطول 12 مترًا. وداخل الهيكل أسطواني، وهو الجزء الثابت من المولد، الجزء الدوار، وهو مركب قوي للطاقة الميكانيكية. وتشارك هذه المعدات الخاصة في تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية.يتكون هيكل التوربينات البخارية محطة أكويو النووية من ثلاث وحدات: أسطوانة ضغط عالي ومتوسط واثنين من اسطوانات الضغط المنخفض. وتم تجهيز كل وحدة بأسطوانة ذات شفرات يتم تزويد البخار بها. وأثناء المرور عبر أسطوانة أسطوانة ضغط عالي ومتوسط، يقوم البخار بتدوير التوربين الذي ينتج الكهرباء.يشارك ممثلو هيئة التنظيم النووي في تركيا ومورد المعدات AAEM LLC وشركة أكويو النووية في قبول المعدات المكتملة في موقع التصنيع. وبناءً على نتائج فحص القبول، الذي يتم إجراؤه وفقًا لمعايير الجودة الأكثر صرامة، يتم تسليم مكونات مجموعة التوربينات عن طريق البحر إلى موقع إنشاء محطة أكويو النووية.وقبل تسليم المعدات للتركيب، تقوم لجنة خاصة بإجراء فحص وارد للتأكد من سلامتها أثناء النقل، وبعد ذلك تتحقق اللجنة من إكتمال وجودة التصميم والوثائق الداعمة، وتطبق أنواع التحكم المرئية والأبعاد وغيرها.

https://arabic.sputniknews.com/20200929/روسيا-تبدأ-بشحن-هيكل-مفاعل-محطة-أكويو-النووية-في-تركيا-1046676449.html

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