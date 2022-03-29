https://arabic.sputniknews.com/20220329/محكمة-سويسرية-تقضي-بفرض-غرامة-مالية-كبيرة-على-محمود-كهربا-1060615032.html
محكمة سويسرية تقضي بفرض غرامة مالية كبيرة على محمود كهربا
محكمة سويسرية تقضي بفرض غرامة مالية كبيرة على محمود كهربا
يواجه اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا، حكما قضائيا يقضي بفرض غرامة مالية كبيرة عليه بسبب أزمته مع نادي الزمالك. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T14:45+0000
2022-03-29T14:45+0000
2022-03-29T14:45+0000
رياضة
أخبار الزمالك اليوم
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ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء، في خبر عن اللاعب، أشارت فيه إلى أن حجم الغرامة التي تضمنها الحكم يصل إلى مليوني دولار أمريكي.وأصدرت الحكم المحكمة الرياضية في سويسرا، لصالح نادي الزمالك، ضد نجمه السابق كهربا، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الحكم ألزم اللاعب بدفع فوائد على المبلغ نسبتها 5 في المئة يتم احتسابها منذ عام 2019 حتى سداد المبلغ كاملا.يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قررا فى أغسطس/ آب 2020 يتضامن من نادي "ديبورتيفو أفيس" البرتغالي ويقضي بتغريم كهربا مليوني دولار.كما نص القرار على عدم إيقاف اللاعب، لأن تعاقد النادي الأهلي المصري معه كان صحيحا.وكان كهربا، قد رحل عن الزمالك عام 2019، وقال إن عقده مع الفريق انتهى، بينما قال الزمالك إن عقده كان ساريا وقام باتخاذ إجراءات لمقاضاته منذ ذلك الحين.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/الأهلي-المصري-يعلن-إعارة-لاعبه-كهربا-إلى-هاتاي-سبور-التركي-1055153423.html
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رياضة, أخبار الزمالك اليوم
محكمة سويسرية تقضي بفرض غرامة مالية كبيرة على محمود كهربا
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يواجه اللاعب المصري محمود عبد المنعم كهربا، حكما قضائيا يقضي بفرض غرامة مالية كبيرة عليه بسبب أزمته مع نادي الزمالك.
ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء، في خبر عن اللاعب
، أشارت فيه إلى أن حجم الغرامة التي تضمنها الحكم يصل إلى مليوني دولار أمريكي.
وأصدرت الحكم المحكمة الرياضية في سويسرا، لصالح نادي الزمالك، ضد نجمه السابق كهربا
، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الحكم ألزم اللاعب بدفع فوائد على المبلغ نسبتها 5 في المئة يتم احتسابها منذ عام 2019 حتى سداد المبلغ كاملا.
يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قررا فى أغسطس/ آب 2020 يتضامن من نادي "ديبورتيفو أفيس" البرتغالي ويقضي بتغريم كهربا مليوني دولار.
كما نص القرار على عدم إيقاف اللاعب، لأن تعاقد النادي الأهلي
المصري معه كان صحيحا.
وكان كهربا، قد رحل عن الزمالك عام 2019، وقال إن عقده مع الفريق
انتهى، بينما قال الزمالك إن عقده كان ساريا وقام باتخاذ إجراءات لمقاضاته منذ ذلك الحين.