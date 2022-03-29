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https://arabic.sputniknews.com/20220329/مروحية-جديدة-روسية-تنفذ-المهام-القتالية-في-أي-وقت-1060607839.html
مروحية روسية جديدة تنفذ المهام القتالية في أي وقت
مروحية روسية جديدة تنفذ المهام القتالية في أي وقت
حصل مركز صناعة المروحيات الروسية على براءة اختراع لمروحية جديدة تحمل اسم "مي-24بي". 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T12:14+0000
2022-03-29T12:14+0000
روسيا
رصد عسكري
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ووصفت الوكالة الروسية للملكية الفكرية مروحية "مي-24بي" بأنها مروحية قادرة على تنفيذ المهام القتالية في أي وقت.وتقدر مروحية "مي-24بي" على تحمُّل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة بسبب احتوائها على الأسلحة المناسبة التي يمكن استخدامها في أي وقت من النهار والليل، وغير ذلك من المستجدات.وتقدر مروحية "مي-24بي" على استخدام الصواريخ الموجهة.وسيتم تزويدها بما يمكّنها من صد الصواريخ المضادة للطائرات من خلال نصب مصائد حرارية لها.وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن المروحية الجديدة هي شقيقة متقدمة لمروحية "مي-24" التي سمّاها الطيارون بالمركبة القتالية الطائرة.
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روسيا, رصد عسكري

مروحية روسية جديدة تنفذ المهام القتالية في أي وقت

12:14 GMT 29.03.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي في إقليم تفيرسكايا (تفير) - الجيش الروسي، مروحية «مي - 28 إن»
مناورات الطيران الحربي الروسي في إقليم تفيرسكايا (تفير) - الجيش الروسي، مروحية «مي - 28 إن» - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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حصل مركز صناعة المروحيات الروسية على براءة اختراع لمروحية جديدة تحمل اسم "مي-24بي".
ووصفت الوكالة الروسية للملكية الفكرية مروحية "مي-24بي" بأنها مروحية قادرة على تنفيذ المهام القتالية في أي وقت.
وتقدر مروحية "مي-24بي" على تحمُّل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة بسبب احتوائها على الأسلحة المناسبة التي يمكن استخدامها في أي وقت من النهار والليل، وغير ذلك من المستجدات.
وتقدر مروحية "مي-24بي" على استخدام الصواريخ الموجهة.
وسيتم تزويدها بما يمكّنها من صد الصواريخ المضادة للطائرات من خلال نصب مصائد حرارية لها.
وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن المروحية الجديدة هي شقيقة متقدمة لمروحية "مي-24" التي سمّاها الطيارون بالمركبة القتالية الطائرة.
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